Bogdan Cosma Cristofor, atac la Champions League: povestea puștiului român cu un viitor strălucit

Pilotul român al anului 2023, Bogdan Cosma Cristofor (12 ani), a început perfect noul sezon. Puștiul din București a câștigat weekendul trecut la Lonato, în Italia, prima etapă din cele patru ale seriei WSK Super Master Series, echivalentul la karting al Champions League-ului din fotbal.

Desemnat în sezonul trecut pilotul anului de către Federația Română de Karting, Bogdan a fost și cel mai bun driver internațional în 2023. Procentul său de reușite în sezonul trecut a fost de aproape 70 la sută cumulând atât cursele interne cât și cele externe. Procentajul a fost aproape de cel al campionului mondial F 1, Max Verstappen, belgianul atingând borna de 85 la sută.

Startul de 2024 a fost la fel de fulminant pentru român la fel ca și cel anterior. Pasul făcut la noua echipă, teamul britanic Forza Racing, a fost unul de bun augur. Bogdan Cosma Cristofor s-a impus în weekendul recent încheiat în prima cursă a seriei de patru, WSK Super Master Series, pe circuitul de la Lonato – South Garda.

“Sunt foarte entuziasmat de noua mea colaborare cu echipa engleză (n.a. Forza Racing). Am avut împreună un weekend minunat, am câștigat tot pe linie: calificările pole, cele trei manșe de calificare, prefinala și finala. Sunt și mai bucuros de rezultat pentru că a fost o cursă foarte dificilă, în condiții de iarnă, nu tocmai prielnice pentru acest sport. Toate se datorează muncii de echipă, a team-ului meu, a mecanicului Manuel dar și a lui Cătălin (n.a. Caloianu). Viitorul sună bine pentru că acest rezultat îmi va deschide o serie de oportunități. Sunt convins că am ales bine noua mea echipă”, a explicat puștiul bucureștean.

11 februarie la Cremona e următoarea cursă din această serie, competiție pe care pilotul român dorește să o cucerească la noua categorie OK N Junior, așa cum a făcut-o anul trecut la clasa Mini. Unul din argumente, pe lângă forma lui sportivă, e și faptul că team-ul în care a intrat recent a produs anul trecut campionul mondial la această clasă.