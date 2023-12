Bogdan Cristofor, vitezistul anului: puștiul de doar 12 ani uimește în competițiile internaționale

Cel mai prolific sportiv din motorsportul românesc în 2023, în competițiile internaționale cât și cele interne, e un puști de 12 ani din București. Pilotul de karting Bogdan Cosma Cristofor e campionul mondial la categoria Mini. În cele 35 de curse din acest an el s-a impus de 24 de ori, rezultat nemaiîntâlnit în istoria acestui sport din România. Ultima reușită, la mijlocul lui decembrie, la Trofeul “Ayrton Senna” din Italia.

Parcursul lui extraordinar din 2023 a generat un procent surprinzător de victorii, aproape 70 la sută din totalul concursurilor la care el a participat. Rezultatul este comparabil cu prestația unui alt pilot din motorsport, campionul mondial F 1, Max Verstappen. Olandezul a dominat de o manieră incredibilă competiția supremă reușind să se impună în 19 curse din 22 la care a participat, după succesul din Abu Dhabi. Astfel, el a bifat în 2023 un procent record de câștiguri: 86 la sută! Rezultatul reușit de olandez în 2023 nu a mai fost egalat în trecut, nici Schumacher, Hamilton sau Vettel nefiind capabili de un procent atât de ridicat. Performanța lui Verstappen o depășește pe precedenta, cea a pilotului Ferrari Alberto Ascari, care în 1952 reușea o cotă de 75 la sută. Atunci, acesta câștiga 6 curse din 9.

Palmaresul olandezului de la Red Bull a fost provocat de pilotul Team Driver / Gulstar Racing, Bogdan Cosma Cristofor, care a izbutit un sezon incredibil în 2023. În cursele interne, 13 la număr (7 - Campionatul Național și Cupa României și 6 în Romanian Karting Masters), pilotul Gulstar s-a impus în toate. În competițiile externe, Bogdan a participat în 22 curse obținând un palmares de top: 11 locuri 1, 5 locuri 2, 3 locuri 3. Astfel, per total puștiul elev la International School of Bucharest, a reușit un procent de aproape 70 la sută de victorii din cursele la care a participat, 35 în total.

Bogdan a fost desemnat recent de Federația Română de Karting atât cel mai bun la clasa lui, Mini, în competițiile interne din 2023 cât și pilotul anului din această ramură sportivă. Asta, după ce în 10 decembrie cucerise și Trofeul “Ayrton Senna” în urma cursei de pe circuitul din Sarno, de lângă Napoli. A fost a patra cursă de la trecerea la Junior, categorie superioară față de cea în care s-a impus în 2023 ca lider mondial, cea de Mini. Pilotul român a terminat pe locul 1 în trei din cele 4 concursuri din acest final de an la noua categorie.

11

trofee de marcă a reușit Bogdan în acest sezon: WSK Open Series, WSK Euro Series, Mondialul de Rok, Mondialul de IAME, Night Race IAME, WSK Super Final, WSK Final Cup, Trofeul Ayrton Senna. Lor li se adaugă si titlurile de Campion Național Mini FRK și Campion Național Mini RKM și Cupa României

Bogdan Cosma Cristofor, pilot karting: În acest an extraordinar, cel mai frumos an din viața mea. Cuvintele îmi sunt insuficiente pentru a descrie emoțiile trăite. A fost o perioadă magică în cariera mea de sportiv deoarece când eram mic visul meu era sa reușesc cândva să urc pe podium la un concurs Wsk iar anul acesta am reușit sa obțin nu unul, ci 11 trofee WSK și să câștig și 2 campionate WSK. Mulțumesc din inimă celor care au făcut aceste realizări posibile: Devid Deluchi, managerul echipei Team Driver pentru încrederea și susținerea constantă, lui Francesco Bruno și lui Cătălin Caloianu pentru devotamentul lor, managerului echipei Gulstar Racing, Dragoș Gulie, familiei mele și sponsorilor. Această echipă extraordinară a transformat un vis de copil în realitate.