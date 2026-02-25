Bănel Nicoliță își continuă drumul în fotbal în Liga 5: unde a ajuns să joace fostul internațional

Fost campion cu Steaua (actuala FCSB) și participant cu naționala de fotbal a României la EURO 2008, Bănel Nicoliță (41 de ani) nu vrea în ruptul capului să agațe ghetele-n cui.

Fostul internațional român nu mai evoluează de mult timp la nivel profesionist, preferând să joace din pasiune pentru formații de semiamatori.

După experiențe recente la nivel județean, mijlocașul în vârstă de 41 de ani a făcut un nou pas și a acceptat o provocare din eșalonul al cincilea.

În paralel cu proiectul său personal, o școală de fotbal deschisă în București, Nicoliță vrea să rămână activ și ca jucător. Astfel, a ajuns la un acord cu FC Produlești, formație din Liga 5.

Anunțul transferului a fost făcut public chiar de primarul localității, George Georgescu:

„Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm cea mai nouă achiziție a echipei F.C.PRODULEȘTI: BĂNEL NICOLIȚĂ. Suntem onorați și bucuroși să avem alături de noi un jucător de asemenea valoare, care va aduce un plus de experiență, determinare și calitate în cadrul echipei noastre”.

În ultimii ani, Nicoliță a mai evoluat pentru CS Amara și CS Vălenii de Munte, alegând să rămână conectat cu fenomenul fotbalistic chiar și în afara circuitului profesionist.

De-a lungul carierei, Bănel Nicoliță a trecut pe la cluburi importante din România și din străinătate: FCSB, Viitorul Constanța (actuala Farul Constanța), FC Nantes, AS Saint-Etienne, ASA Târgu Mureș, Politehnica Timișoara, Aris Limassol și CS Făurei.