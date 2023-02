Meciul de box Floyd Mayweather - Aaron Chalmers, desființat de fani: „O farsă!” VIDEO

Fostul mare pugilist american Floyd Mayweather (46 de ani) a revenit în ring pentru un meci demonstrativ cu Aaron Chalmers (35 de ani), luptător MMA e**nglez retras din activitate. Partida care s-a ținut la Londra, pe O2 Arena, care a fost mai mult goală.

Fanii boxului care au asistat la partidă au catalogat în termeni duri meciul dintre cei doi, unii dintre ei spunând că regretă că au dat 30 de lire sterline pentru a vedea un astfel de eveniment. Aceștia au fost șocați de diferența dintre cei doi, întrucât Aaron Chalmers abia l-a putut lovi pe Floyd Mayweather, scriu englezii de la The Sun.

Lupte mai bune în restaurant

Pe Twitter, meciul dintre Floyd Mayweather și Aaron Chalmers a fost catalogat drept o „farsă” de fanii boxului. „Floyd Mayweather se luptă în fața a 25 de oameni la Londra. Cel mai urât lucru pe care l-am văzut vreodată în sport”, „M-am uitat la prima rundă și după am oprit televizorul. Cum vă puteți uita la doi bărbați care râd în timpul unei lupte? Unii idioți au plătit 30 de lire să vadă asta. Eu aș da 30 de lire să se oprească lupta”, „Am văzut lupte mai bune la un restaurant fast-food, la capătul unei seri lungi”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor boxului.

În pauzele dintre runde, Mayweather a dansat cu fetele din ring. La finalul partidei, boxerul a spus: „Aș vrea să le mulțumesc tuturor fanilor mei din Marea Britanie care au venit la meci. Sunteți incredibili. Acest tip este foarte dur. Am avut oportunitatea de a veni aici și de a-i încânta pe fanii boxului și sunt bucuros că am venit. Eu am multă experiență, iar el trebuie să muncească în continuare din greu și să creadă în el însuși. Este greu de bătut și orice se poate întâmpla în următoarele lui lupte”, a spus Floyd Mayweather, potrivit Sky Sports.