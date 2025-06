BBC l-a eliminat de pe lista comentatorilor de la Wimbledon pe un individ cu gura mare: „Ei pierd mai mult decât mine”

Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios (30 de ani), ajuns pe locul 633 ATP, dar fost număr 13 mondial în 2016, nu va participa la Wimbledon, turneu de Mare Șlem care începe peste o săpătmână, nici măcar în calitate de comentator BBC.

Televiziunea engleză l-a eliminat pe rebelul tenisului de pe lista comentatorilor pentru turneul de la Londra. Kyrgios, fost finalist pe iarba londoneză în 2022, când a cedat la sârbul Novak Djokovic, nu a primit vestea prea bine.

Postul public britanic BBC l-a pe preferat la microfon pe americanul Christopher Eubanks (29 de ani, 108 ATP). „Ei pierd mai mult decât mine”, a comentat, în stilul său, Kyrgios pentru „The Guardian”. Nici Kyrgios, nici Eubanks nu pot fi prezenți la Londra în calitate de jucători.

„E păcat, da, dar pierd. Știu că l-au angajat pe Eubanks, care nu l-a învins pe cel mai bun din toate timpurile de mai multe ori. Dacă cineva i-a învins pe Federer, Nadal, Djokovic și Murray, cu siguranță are o mulțime de anecdote și conținut de spus”, și-a justificat opinia Nick, care are cel puțin o victorie în duelurile cu cei care au fost Big Four. 2-1 este scorul meciurilor directe în disputa Kyrgios-Djokovic.

Americanul, erou în 2023

În schimb, americanul Eubanks a ajuns în sferturile de finală la Wmbledon - ediția în 2023, învins de rusul Daniil Medvedev după un maraton de cinci seturi, după ce îi eliminase pe parcurs, printre alții, pe britanicul Cameron Norrie și pe grecul Stefanos Tsitsipas.

Nick Kyrgios este un contestatar dur al italianului Jannik Sinner, după scandalul de dopaj cu Clostebol, și mai are o „pată neagră” la dosar, acuzații de maltratare a fostei sale iubite, Chiara Passari.

Ediția actuală de la Wimbledon are programate încă astăzi meciuri contând pentru primul tur al calificărilor.

În concurs va intra și românul Filip Jianu (23 de ani, 222 ATP). Pentru a accede pe tabloul principal de la Wimbledon, Filip, care a luat startul în calificări și la Roland Garros, are de trecut trei tururi preliminare.