Video Bătăi crâncene de stradă în Italia, înaintea meciului Napoli - Sporting Lisabona, din Liga Campionilor. Au zburat bâte și scaune!

Incidente între fani înaintea meciului Napoli - Sporting Lisabona, din etapa a doua a grupei unice de Liga Campionilor la fotbal. S-a lăsat cu portughezi răniți și cu napolitani reținuți de forțele de ordine.

Cu câteva ore înaintea meciului, centrul orașului a fost scena unor ciocniri violente între suporteri.

Două grupuri - unul de suporteri Napoli și celălalt de portughezi - s-au înfruntat pe Via Melisurgo, la câțiva pași de Piazza Municipio.

Imaginile care circulă pe rețelele de socializare arată bâte, scaune și obiecte aruncate de ambele părți.

Tensiunile au izbucnit în orele premergătoare începerii meciului din Liga Campionilor de pe stadionul „Maradona”. Fanii portughezi și cei napolitani s-au ciocnit lângă Piazza Municipio: scaune au fost aruncate, iar mașini parcate și mai multe magazine din apropiere au fost avariate.

Rezultate de miercuri

Royale Union SG - Newcastle 0-4

Qarabag - Copenhaga 2-0

Royale Union - Newcastle 0-4

Barcelona - PSG 1-2

Monaco - Manchester City 2-2

Arsenal - Olympiakos 2-0

Villarreal - Juventus 2-2

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4-1

Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Napoli - Sporting Lisabona 2-1