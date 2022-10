Barcelona, spulberată de Bayern, e afară din Liga Campionilor. Xavi simțea că o să câștige competiția!

Barcelona a suferit o nouă dezamăgire în Liga Campionilor, fiind executată cu 3-0 de Bayern München, chiar pe Camp Nou, în a 5-a etapă a fazei grupelor. Colosul antrenat de Xavi nu a reușit să șuteze măcar o dată pe poarta germanilor și iese pentru a doua oară consecutiv din Champions League încă din această fază.

Barça va ocupa locul 3, nemaiputând fi ajunsă de Viktoria Plzen, ocupanta ultimului loc, dar nici nu poate trece în clasament peste Bayern și Inter Milano, deja calificate în primăvara celei mai importante competiții intercluburi.

Potrivit jurnaliștilor din Spania, oficialii catalanii își făcuseră bugetul pentru sezonul 2022/23 gândindu-se că vor ajunge cel puțin în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. În urma acestei eliminări, Barcelona va pierde circa 20 de milioane de euro numai din premii, la această sumă adăugându-se banii pierduți din drepturile de televizare sau vânzarea de bilete.

Xavi, dezamăgit: „Ne-au dominat complet“

Antrenroul Xavi Hernandez, cel care a repus echipa pe linia de plutire măcar în campionat, s-a arătat dezamăgit de prestația elevilor săi împotriva campioanei Germaniei.

„Pentru prima dată în acest sezon am simțit că nu am putut concura deloc. Ne-au dominat complet și suntem out din competiție din cauza greșelilor noastre. Bayern a fost mai bună, a jucat mult mai intens și mai agresiv. Spunem la revedere Ligii Campionilor, o situație care ne forțează să ne facem autocritica. Am făcut multe greșeli, dar în alte meciuri meritam să obținem mult mai mult. Adevărul este că anul acesta, spre deosebire de cel precedent, am simțit că avem lotul care poate chiar să câștige această competiție. Ceea ce s-a întâmplat este inacceptabil“, a declarat Xavi după meci.

Peste cine poate da în Europa League

Locul 3 în grupa C a Champions League îi aduce Barcelonei în șaisprezecimile UEFA Europa League un adversar de pe poziția secundă din competiția în care va continua. În momentul de față, cu două etape rămase de disputat, PSV Eindhoven, Rennes, Ludogoreţ, Braga, Manchester United, Midtjylland, Qarabag sau Trabzonspor ar fi potențialele adversare peste care ar putea da Barça, dar situația se poate schimba în funcție de ultimele rezultate.

5 eliminări a suferit Barcelona în această fază a Ligii Campionilor în istoria ei: 1997/98, 1998/99, 2000/01, 2021/22 și 2022/23.

Liga Campionilor, miercuri, etapa a 5-a

Grupa A

Napoli - Rangers 3-0

Ajax - Liverpool 0-3

Clasament: 1. Napoli 15 p, 2. Liverpool 12p, 3. Ajax 3p, 4. Rangers 0p

Grupa B

Brugge - FC Porto 0-4

Atletico Madrid - Leverkusen 2-2

Clasament: 1. Brugge 10p, FC Porto 9p, 3. Atletico 5p, 4. Leverkusen 4p.

Grupa C

Inter Milano - Viktoria Plzen 4-0

Barcelona - Bayern München 0-3

Clasament: 1. Bayern 15p, 2. Inter Milano 10p, 3. Barcelona 4p, 4. Viktoria Plzen 0p.

Grupa D

Tottenham - Sporting Lisabona 1-1

Frankfurt - Marseille 2-1

Clasament: 1. Tottenham 8p, 2. Sporting Lisabona 7p, 3. Frankfurt 7p, 4. Marseille 6p.