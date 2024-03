Avertismentul lui Țiriac: de ce Halep e într-o situație infernală și după verdictul TAS | ANALIZĂ

Probabil, editorialistul „Gazetei Sporturilor“, Radu Naum, a făcut cea mai bună descriere pentru cazul Halep: „Simona s-a născut a doua oară. E al treilea ei turneu de Mare Șlem. Roland Garros, Wimbledon și TAS. Ultimul a durat cel mai mult“.

Fraza de mai sus redă dimensiunea victoriei obținute de „Simo“ după apelul de la Lausanne. Termenul de „victorie“, contestat de mulți în contextul în care Halep a pierdut totuși un an și jumătate din carieră, poate fi folosit aici. Pentru că, dacă nu i s-ar fi redus suspendarea la doar 9 luni și ar fi rămas în vigoare decizia Sport Resolutions, Halep ar fi revenit pe teren abia pe 6 octombrie 2026. Sau, mai bine spus, n-ar mai fi revenit.

Acum, după decizia TAS, Halep (32 de ani) a confirmat că va juca la Miami Open (19-31 martie), după ce a primit o invitație din partea organizatorilor.

„Îmi doresc să joc la Miami. Mai întâi însă, am nevoie de 2-3 zile să mă pregătesc mental. Am făcut o pregătire fizică bună, dar ţinând cont că n-am jucat un an şi aproape şapte luni un meci oficial, o să fie destul de dificil să revin în turnee“, a spus Halep în fața reporterilor. Aceasta a admis că, de când stă pe tușă, nivelul tenisului feminin a crescut și mai mult: „Vă spun sincer că nu m-am uitat foarte mult la circuit, pentru că era o suferinţă să mă uit şi să ştiu că n-am voie să joc, dar nivelul e unul destul de ridicat. Va fi greu pentru mine. O mare provocare e să ajung din nou în Top 10. Un trofeu de Grand Slam? Mi-ar plăcea, dar visăm acum. Aşa că trebuie să ne trezim la realitate şi să o iau pas cu pas, pentru că o să fie o întoarcere destul de dificilă“.

În privința antrenorului sunt șanse ca „Simo“ să reia colaborarea cu australianul Darren Cahill (58 de ani). „În acest moment, n-am o echipă, dar am câteva zile la dispoziţie să formez o echipă aşa cum îmi doresc eu. Au fost colaborări foarte bune şi cu antrenorii români, dar pentru mine colaborarea cu Darren Cahill a fost specială şi alături de el am făcut cele mai bune rezultate. Nimic nu e exclus, o să mă gândesc bine şi o să aleg“.

Avertismentul lui Țiriac

După aflarea reducerii suspendării Simonei, Ilie Năstase (77 de ani) s-a arătat optimist în privința revenirii lui Halep în circuit: „Ea s-a antrenat în timpul ăsta, n-a stat degeaba, iar tenisul nu se uită într-un an și jumătate. Unii se accidentează și stau atât, dar revin“.

Totuși, în octombrie 2023, Ion Țiriac (84 de ani) a tras un semnal de alarmă, când a fost întrebat despre eventuala revenire a lui Halep în tenis: „Un sportiv care un an e afară mai are nevoie de patru ani să revină la forma pe care o avea! Mai ales la vârsta asta (n.r. – vârsta pe care o are Halep)“.

Dintre cele două păreri exprimate de acești foști mari jucători, cea a lui Țiriac e confirmată de exemplele recente din tenisul feminin. Pentru că avem o singură poveste de succes, după o absență îndelungată. Elina Svitolina a lipsit de pe teren din martie 2022 până în aprilie 2023, după ce a rămas însărcinată. Revenirea ucrainencei a fost dificilă: patru înfrângeri în primele cinci partide. Abia apoi, treptat, și-a recâștigat forma sportivă și și-a trecut în CV și un titlu cucerit, anul trecut, pe zgura de la Strasbourg. Acum, e jucătoare de Top 20 mondial. Cu o precizare: Svitolina are 29 de ani, pe când Halep va împlini 33 de ani în septembrie.

În trecut, au fost miracole la fete

Dacă trecutul recent nu prea ne oferă exemple cu reveniri spectaculoase după absențe îndelungate, în schimb, avem astfel de cazuri fericite dacă ne întoarcem mai mult în timp. De pildă, Kim Clijsters. Pe când avea doar 23 de ani, a stat departe de tenis, între 2007 și 2009, perioadă în care s-a măritat și a făcut și un copil. La două luni după revenirea în circuit, a câștigat US Open 2009, devenind prima jucătoare cu copil, dar și prima sportivă care a reușit o astfel de performanță, după ce a prins tabloul grație unui wild-card oferit de organizatori. Povestea de succes a lui Clijsters nu s-a încheiat însă aici. Belgianca avea să mai cucerească două trofee majore (US Open 2010 și Australian Open 2011) și să atingă și locul 1 mondial, în februarie 2011.

De un asemenea scenariu de film de Oscar ar avea nevoie și Halep acum. Iar dacă ne luăm după răsturnarea spectaculoasă de situație pe care a reușit-o la TAS, plus determinarea care i-a marcat întreaga carieră, totul e posibil când vorbim despre Simona.

Cifrele altor jucătoare revenite după absențe lungi

Nume Vârstă Clasarea actuală

Jennifer Brady (SUA) 28 de ani 230 WTA

Caroline Wozniacki (Danemarca) 33 de ani 204 WTA

Naomi Osaka (Japonia) 26 de ani 287 WTA

Angelique Kerber (Germania) 36 de ani 607 WTA

Elina Svitolina (Ucraina) 29 de ani 17 WTA

Sportivele din categoria +30 de ani în Top 50 mondial

5. Jessica Pegula (SUA, 30 de ani)

18. Petra Kvitova (Cehia, 33 de ani)

22. Sorana Cîrstea (România, 33 de ani)

24. Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia, 33 de ani)

26. Caroline Garcia (Franța, 30 de ani)

30. Victoria Azarenka (Belarus, 34 de ani)

37. Lesia Tsurenko (Ucraina, 34 de ani)

39. Karolina Pliskova (Cehia, 31 de ani)

44. Sloane Stephens (SUA, 30 de ani)

46. Tatjana Maria (Germania, 36 de ani)

48. Arantxa Rus (Olanda, 33 de ani)