Interviu tulburător despre cazul Halep: „Simona e victima intențiilor malițioase ale ITIA!“ EXCLUSIV

Cazul de dopaj în care a fost implicată Simona Halep (32 de ani) poate fi rezumat în felul următor: două instanțe sportive s-au uitat la aceleași set de probe și au ajuns la concluzii diametral opuse!

Sport Resolutions, tribunalul independent de la Londra, a suspendat-o pe „Simo“ pentru 4 ani. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a redus această sancțiune la doar 9 luni. Diferența e șocantă. Mai ales că în motivarea scurtă publicată de TAS nu scrie nicăieri că avocații lui Halep ar fi furnizat noi probe la audierile de la Lausanne, între 7-9 februarie.

Și atunci, cum a fost posibil să avem verdicte atât de diferite? Explicațiile ne-au fost furnizate de Cristian Cernodolea, avocat înregistrat la baroul din Anglia și Țara Galilor. Acesta are experiența unei confruntări cu Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Pentru că îl reprezintă pe Dragoş Nicolae Mădăraş, jucător suedez de tenis de origine română, suspendat de ITIA într-un alt dosar.

„Adevărul“: Cum e posibil să avem două decizii atât de diferite, când dosarul e același?

Cristian Cernodolea: E o decizie surprinzătoare cea de la TAS prin faptul că reducerea suspendării a fost una drastică. Și arată, încă o dată, faptul că cei de la TAS au avut o atitudine mult mai puțin părtinitoare, comparativ cu cea avută de ITIA la adresa Simonei Halep. După cum anticipam și când am vorbit în februarie, înaintea audierilor de la Lausanne, din motivarea publicată acum de TAS reiese că Halep și avocații ei și-au propus și au reușit să demonstreze că a fost vorba de o neglijență în acest caz. Practic, a fost eliminată noțiunea de intenție. Nu mă așteptam ca TAS să reducă suspendarea Simonei atât de mult, dar, cu siguranță, aceasta e o victorie importantă pentru Halep.

Și, totuși, dacă n-au existat noi probe, ce s-a schimbat la TAS fața de judecata de la Sport Resolutions?

Păi, tocmai din acest motiv spun că decizia e surprinzătoare. Să spunem că, într-un scenariu optimist, cei care sunt în această lume profesională a avocaților se așteptau ca suspendarea Simonei să fie redusă la jumătate. Deci, undeva la 2 ani ar fi fost un scenariu foarte optimist. E cumva anormal faptul că, la TAS, avem o decizie diametral opusă, comparativ cu cea de la Sport Resolutions. Mai ales că vorbim pe un set de rezultate științifice. Aș merge un pic mai departe și aș specula că intențiile ITIA în acest caz au fost destul de malițioase... În sensul că acum, la TAS, trei arbitri au decis unanim că n-a fost dopaj intenționat în cazul lui Halep, ci o neglijență. Și atunci, apar și mai multe semne de întrebare cu legătură la ITIA, la scopul acestei organizații și la modul în care cei de aici își conduc investigațiile. Se vede acum că, în mod arbitrar, cei de la ITIA pot distruge carierele unor jucători! Iar asta fără a avea probe substanțiale cu adevărat.

S-a vehiculat că tot acest caz a apărut din dorința celor de la ITIA de a demonstra că fac ceva, că muncesc intens pentru a elimina dopajul din tenis. Iar pentru asta era nevoie de o sportivă cu mare vizibilitate mediatică, precum Simona Halep. Sunteți de acord?

Cred că ITIA trebuie să-și justifice, într-un fel sau altul, finanțarea uriașă pe care o are, costurile semnificative pe care le are. Din punct de vede operațional, ei au niște avocați foarte scumpi pe care îi folosesc pe post de procurori. N-aș merge însă atât de departe prin a spune că ITIA a avut intenția ascunsă de a-și face un nume pe spinarea Simonei Halep. Mai ales că nu e Halep singura sportivă care a fost sancționată de ITIA. Dar modalitatea asta în care ei procedează, atât cu Halep, cât și cu alți sportivi, ne face să ne întrebăm dacă ITIA și-a pierdut scopul inițial de a asigura integritatea și corectitudinea în sport? Pare că această organizație s-a transformat într-una de inchiziție modernă și trebuie să-și justifice, cumva, existența prin a obține condamnări.

Poate Halep să primească despăgubiri din partea ITIA pentru că a stat un an și jumătate pe tușă, în loc de 9 luni, cât e sancțiunea dată de TAS?

Nu știu prin ce tip de procedură ar putea să ceară Halep despăgubiri. Dacă ne uităm obiectiv, nu din punct de vedere al juristului, ci ca un observator de afară, fără legătură cu fenomenul sportiv, faptul că Simonei i s-a luat șansa de a-și face meseria, de a-și exercita activitatea, iar asta în mod abuziv, peste perioada suspendării, creează semne mari de întrebare! Din păcate, nu știu dacă Halep va avea succes într-un război cu ITIA pe această temă. Și în dreptul penal, avem cazuri în care anumiți acuzați își dovedesc nevinovăția, dar abia după ce petrec o perioadă în arest preventiv sau sub alte sancțiuni. Ideea e că, în dreptul penal, în genul acesta de situații, nu poți să primești despăgubiri. De aceea, am rezervele mele în această privință, că Simona Halep se poate întoarce împotriva celor de la ITIA. Iar dacă va face un asemenea demers, nu știu în ce măsură poate să aibă succes. N-aș vrea să emit o opinie, fiindcă nu există un precedent.

Halep poate invoca argumentul că a cerut, în mod repetat, să fie lăsată să joace până va avea un verdict? Cererea ei a fost refuzată de ITIA...

Faptul că un sportiv poate fi suspendat provizoriu de ITIA... De fapt, mai întâi, vreau să fac aici o precizare importantă cu privire la regulamentul ITIA: sportivii pot contesta doar hotărârile luate pe fond! Nu și hotărârile provizorii. Astfel de decizii nu pot fi atacate la un for superior, cum e TAS. Și atunci, dacă ITIA vrea să te țină într-o suspendare provizorie un an, tu, ca sportiv, n-ai nicio soluție de a evita acest lucru. Iar treaba asta e, în mod clar, contrar principiilor de nevinovăție de care beneficiază orice sportiv acuzat! Eu consider, și spun treaba asta cu toată convingerea, că ITIA și procedurile acestui for au nevoie de o reformă masivă. Ca să protejeze sportivii în genul acesta de situații. Adică, deciziile provizorii luate de ITIA să nu aibă un impact imediat asupra lor. Iar în cazul în care se dovedește că sportivul e vinovat, abia atunci titlurile și premiile obținute pe durata procesului să fie retrase. Dar nu e corect să-i impui unui sportiv să nu participe în competiții, să-și piardă efectiv existența până la obținerea unei decizii definitive. Aici, cred că ITIA trebuie să se reformeze.

Revoltător e că, indiferent de primirea unor despăgubiri sau nu, Halep a rămas fără o bucată importantă din cariera ei. Și această pierdere e irecuperabilă...

Mai mult decât atât, impactul negativ asupra carierei Simonei Halep în această poveste nu poate fi cuantificat atât de ușor. Vorbim despre impact reputațional, pe lângă pierderea unor premii sau beneficii financiare pe care le-ar fi avut din partea unor sponsori. Acum, în cazul Halep, ne aflam într-o situație în care reputația ei cu greu va putea fi readusă în momentul în care s-a emis acuzația ITIA. Iar asta indiferent de ce tip de despăgubiri ar putea primi Simona pe viitor.

Cristian Cernodolea, avocat: Mă bucur că Halep a putut să-și demonstreze nevinovăția. Pentru că, finalmente, despre asta vorbim din moment ce n-a existat o intenție de a folosi o substanță interzisă în cazul ei.