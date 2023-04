Asociația fondată de Djokovici, de partea lui Halep în scandalul de dopaj: „Sportivii nu primesc timpul înapoi“

Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis( PTPA), fondată de Novak Djokovici în 2019, a transmis un mesaj de susținere pentru Simona Halep, în urma interviului sportivei în care se plânge de durata lungă a procesului de dopaj în care este judecată.

„Unul dintre principiile PTPA este acela că jucătorii de tenis trebuie să beneficieze de reguli și reglementări antidoping corecte, cu drepturi depline la un proces echitabil. Acest lucru include o revizuire în timp util.

Susținem pe deplin jucătorii în exercitarea drepturilor de apel și organismele de conducere trebuie să acționeze cu toată viteza deliberată pentru a rezolva cazurile. Sportivii nu primesc timpul înapoi nici măcar în cazul unui apel câștigat”, a transmis Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis pe Twitter.

Răsturnare de situație: ITF se spală pe mâini

După interviul acordat de Simona Halep, prin care aceasta își strigă nemulțumirea pentru faptul că nu are parte de un proces rapid, Federația Internațională a revenit cu un răspuns oficial pentru româncă.

Federația Internațională a Tenisului (ITF) a transmis un comunicat în care spun că nu are nicio implicare în cazul de dopaj al Simonei și că nu este de vină pentru tergiversarea procesului. Potrivit IFT, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), care este un for independent, gestionează cazul de dopaj.

„ITF nu a avut nicio implicare în gestionarea acestui caz, deoarece Programul anti-doping este gestionat și pus în aplicare de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) în numele ATP, WTA, ITF și a turneelor de Grand Slam”, a fost reacția ITF pe site-ul oficial, după criticile Simonei Halep.

ITIA, agenția care a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep, este un organism independent înființat de forurile internaționale de conducere ale tenisului pentru a promova, încuraja și proteja integritatea tenisului profesionist în întreaga lume.

Simona Halep a acuzat ITF că i-a refuzat dovezile

Simona Halep a criticat organismele internaționale, într-un interviu pentru Tennis Majors, „Au trecut șapte luni de când am fost suspendată inițial, deși am toate dovezile din decembrie. Nu cer tratament special. Vreau doar să fiu judecată: cât mai trebuie să aștept? Am trimis dovezile la Federația Internațională de Tenis (ITF) și ei le-au refuzat.

Le-am trimis în decembrie. ITF le-a refuzat și încă ne luptăm cu asta. Întrucât ITF le-a refuzat, singura șansă de a fi soluționat acest caz este să merg la tribunal pentru a avea o audiere și să prezint toate dovezile că testul meu pozitiv a fost contaminat. Am trimis toate rezultatele în decembrie la ITF pentru a arăta că a existat o contaminare în proba mea, dar ei au negat-o. Îi căutam în fiecare zi”, a declarat Simona Halep.

21 octombrie 2022 e data la care a fost „pătată“ cariera formidabilă a Simonei Halep (31 de ani, 15 WTA) cu scandalul de dopaj care o ține pe tușă de atunci, cu o suspendare provizorie.