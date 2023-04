Ion Țiriac o apără pe Simona Halep: „Atât de tâmpită nu poate să fie”

Ion Țiriac a declarat că nu o crede „atât de tâmpită” pe Simona Halep încât să ia substanțe interzise și se întreabă cine răspunde dacă românca va fi declarată nevinovată.

Ion Țiriac spune că Simona Halep se antrenează în fiecare zi la baza Stejari „de parcă ar trebui să joace mâine”.

Țiriac a vorbit despre amânările succesive în judecarea cazului Simonei. „Această manipulare este impermisibilă. Dacă tu ești declarat pozitiv, și proba A și proba B, da... dar dacă cinci te țin și unul îți bagă ceva pe gură, da, ești pozitiv, dar ăia sunt criminali și nu poți fi considerat vinovat”, a declarat Ion Țiriac pentru sport.ro.

Mai mult, Ion Țiriac a spus că Simona știa că va fi verificată la turneu, că i se luau des probe. „Atât de tâmpită nu poate să fie”.

El arată că nu o crede în stare pe Simona să ia substanțe interzise în sport. „De unde a luat și cum a luat, se pare că au și găsit de unde vine. Este o probă care este 0,0000...nu știu cât la sută. De ce Federația Internațională și tribunalele o țin atâta?”, se întreabă omul de afaceri.

„Cine o să fie responsabil dacă, cumva, Simona Halep nu este vinovată? Sau este vinovată indirect? Toate aceste luni în care un profesionist a fost oprit să-și facă meseria...”, mai spune Ion Țiriac.

Federația Internațională a Tenisului (ITF) a transmis vineri un comunicat în care spun că nu are nicio implicare în cazul de dopaj al Simonei și că nu este de vină pentru tergiversarea procesului. Potrivit IFT, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), care este un for independent, gestionează cazul de dopaj.

Simona Halep a criticat organismele internaționale, într-un interviu pentru Tennis Majors, „Au trecut șapte luni de când am fost suspendată inițial, deși am toate dovezile din decembrie. Nu cer tratament special. Vreau doar să fiu judecată: cât mai trebuie să aștept? Am trimis dovezile la Federația Internațională de Tenis (ITF) și ei le-au refuzat.