Răsturnare de situație în cazul Simona Halep. ITF se spală pe mâini și dă vina pe alt organism pentru tergiversarea procesului

După interviul acordat de Simona Halep, prin care aceasta își strigă nemulțumirea pentru faptul că nu are parte de un proces rapid, Federația Internațională a revenit cu un răspuns oficial pentru româncă.

Federația Internațională a Tenisului (ITF) a transmis un comunicat în care spun că nu are nicio implicare în cazul de dopaj al Simonei și că nu este de vină pentru tergiversarea procesului. Potrivit IFT, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), care este un for independent, gestionează cazul de dopaj.

„ITF nu a avut nicio implicare în gestionarea acestui caz, deoarece Programul anti-doping este gestionat și pus în aplicare de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) în numele ATP, WTA, ITF și a turneelor de Grand Slam”, a fost reacția ITF pe site-ul oficial, după criticile Simonei Halep.

ITIA, agenția care a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep, este un organism independent înființat de forurile internaționale de conducere ale tenisului pentru a promova, încuraja și proteja integritatea tenisului profesionist în întreaga lume.

Însă e atât de independent încât din consiliul Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului face parte David Haggerty, președintele Federației Internaționale de Tenis, un ”prieten” al românilor. Alături de acesta mai activează , Jennie Price (Chair, independent), Ugo Valensi (Grand Slam Board), Mark Young (ATP), Sir Philip Craven (independent), Bob Harayda (independent), Avril Martindale (independent) și Sal Perna AM (independent).

Simona Halep a acuzat ITF că i-a refuzat dovezile

Simona Halep a criticat organismele internaționale, într-un interviu pentru Tennis Majors, „Au trecut șapte luni de când am fost suspendată inițial, deși am toate dovezile din decembrie. Nu cer tratament special. Vreau doar să fiu judecată: cât mai trebuie să aștept? Am trimis dovezile la Federația Internațională de Tenis (ITF) și ei le-au refuzat.

Le-am trimis în decembrie. ITF le-a refuzat și încă ne luptăm cu asta. Întrucât ITF le-a refuzat, singura șansă de a fi soluționat acest caz este să merg la tribunal pentru a avea o audiere și să prezint toate dovezile că testul meu pozitiv a fost contaminat. Am trimis toate rezultatele în decembrie la ITF pentru a arăta că a existat o contaminare în proba mea, dar ei au negat-o. Îi căutam în fiecare zi”, a declarat Simona Halep.

A primit răspuns și de la ITIA

Simona Halep a primit răspuns și de la Agenția de Integratitate, care a declarat procesul nu e tergiversat: „Cazul Simonei Halep este în desfășurare și se judecă în conformitate cu Codul mondial anti-doping”.