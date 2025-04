Anamaria Prodan îi trimite mesaje lui Reghecampf, chiar dacă acesta îi răspunde „foarte rar”: „Mă uit și văd decăderea”

Deși divorțul lor a fost marcat de scandaluri, Anamaria Prodan continuă să îi trimită mesaje de încurajare fostului soț, Laurențiu Reghecampf. Impresara spune că îl compătimește și că îl îndeamnă să nu renunțe, chiar dacă acesta răspunde rar.

Invitată la emisiunea Fresh by Unica, Anamaria Prodan a vorbit despre relația pe care o mai are, de la distanță, cu Laurențiu Reghecampf. Deși despărțirea lor a fost plină de tensiuni, impresara mărturisește că încă îi scrie atunci când vede că trece prin momente dificile, atât profesional, cât și personal.

„Să știi că și astăzi, de multe ori, când văd că e la pământ, că e dat afară de peste tot, că i s-a prăbușit cariera și a pierdut cam tot respectul și tot, să știi că îi scriu mesaje pe mail. Și îi spun să nu uite că e foarte bun, că nu are cum să uite fotbalul, că nu are cum să cadă, căci dacă nu se oprește, dacă nu se ține de ceva, se va duce foarte jos și nu se va mai putea ridica, că nici nu mai are cine să îl ridice astăzi. Nu știu de ce. Mă întreabă și copiii”, a dezvăluit Anamaria.

Cu toate acestea, impresara recunoaște că fostul soț îi răspunde „foarte rar”. „Probabil când este în deznădejdea cea mai mare. Probabil, m-am gândit de multe ori că poate le ia cumva în bătaie de joc, dar nu sunt. Fiind cumva și proiectul meu, mă doare”, a spus vedeta.

În ciuda conflictelor dintre ei, Anamaria Prodan consideră că cel mai frumos aspect din viața lui Laurențiu Reghecampf sunt copiii pe care îi are cu actuala parteneră, Corina Caciuc. Totuși, impresara regretă faptul că fostul soț s-a distanțat de fiul lor, Bebeto.

„Adică mă uit și văd decăderea. Și am anticipat-o, dacă vă aduceți aminte, din ziua în care a plecat. Poate singurul lucru frumos pe care îl trăiește sunt copiii pe care îi are. Păcat că nu îi știe și pe ceilalți”, a spus Anamaria Prodan.