Video Hagi, mulțumit într-un final: Generația de Aur are un monument, începând de astăzi, la București

În 1998, Gheorghe Hagi, pe atunci liderul unei naționale care făcea furori la nivel internațional, a participat la o conferință care a rămas în istoria fotbalului românesc.

Furios din cauza criticilor, Hagi a avut celebra sa tiradă, încheiată cu o frază la care s-a tot făcut referire, ulterior, pe fondul rezultatelor slabe: „Merităm statuie! În 2-3 ani, fotbalul nostru se duce“.

VEZI CELEBREA CONFERINȚĂ A LUI GHEORGHE HAGI DIN 1998

Astăzi, la 26 de ani de la acel moment, dorința lui Hagi s-a îndeplinit! Pentru că, potrivit Agerpres, a fost dezvelit monumentul dedicat Generaţiei de Aur, amplasat în imediata vecinătate a Arenei Naţionale din Bucureşti, în sensul giratoriu de pe strada Maior Coravu. La eveniment au participat Gheorghe Hagi și Ilie Dumitrescu, printre alții. Site-ul iamsport.ro a oferit momentul culminant pe canalul său de Youtube:

Momentul dezvelirii monumentului sub forma unei porţi uriaşe care aminteşte de toate golurile marcate de Generaţia de Aur pentru naţionala de fotbal a României, a fost reprezentat de o minge şutată de Gheorghe Hagi spre pânza care acoperea sculptura realizată de Costin Ioniţă.

Printre cei prezenţi s-au numărat Hagi, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Jean Vlădoiu, Gheorghe Popescu, Emil Săndoi, Dorin Mateuţ, Bogdan Stelea. La eveniment au participat şi membri ai familiilor foştilor fotbalişti Michael Klein, Cătălin Hîldan şi Daniel Prodan şi s-a ţinut un moment de reculegere în memoria acestora.

"Toţi venim şi plecăm, important este să lăsăm anumite lucruri în viaţă. Pe teren eu cred că noi ne-am făcut datoria. Important este că s-a făcut performanţă, am fost un grup extraordinar, o generaţie crescută în anii '80 la Luceafărul. Ne cunoaştem bine, am crescut împreună şi am făcut performanţă. Văd că lumea ne apreciază şi ăsta este un lucru extraordinar", a afirmat Gheorghe Hagi în cadrul evenimentului.

Ilie Dumitrescu a precizat că regretă şi acum ratarea calificării în semifinala Cupei Mondiale din 1994 din SUA.

"Rămân cu regretul că nu am făcut mai mult pentru fotbalul românesc, am fost foarte aproape de a ajunge într-o semifinală contra Braziliei. Nu m-am gândit niciodată că o să ajungem aici. Au fost două momente speciale anul acesta pentru mine, retragerea, care a fost ceva de vis, să fiu alături de colegii mei pe cel mai important stadion din România, şi această zi care o să rămână în sufletul nostru. Suntem nişte exemple şi orice performanţă poate fi depăşită, ăsta este mesajul meu către generaţia actuală", a declarat Dumitrescu.

Fostul atacant Florin Răducioiu speră ca monumentul dezvelit duminică să reprezinte o sursă de inspiraţiei pentru noua generaţie de fotbalişti români.

"Am patru goluri, dar ceea ce contează este faptul că acel turneu a fost momentul culminant al carierei mele. Sperăm că acest monument să fie şi o sursă de inspiraţie pentru următoarea generaţie. Suntem foarte fericiţi. Nu mă gândeam că se va ajunge să avem un monument, toţi se gândeau la vremea când Hagi a spus că trebuie să ni se facă statuie că este nebun, dar uitaţi că după 30 şi ceva de ani această afirmaţie a lui a devenit realitate. Acest monument este un tribut al unei generaţii extraordinare, care a adus glorie României pe scena internaţională", a spus Florin Răducioiu.

Direcţia artistică a monumentului a fost coordonată de sculptorul Costin Ioniţă. Monumentul reproduce o poartă de fotbal supradimensionată, înaltă de 4 metri şi lată de 10 metri. Dimensiunea este aleasă în funcţie de raportul păstrat în raport cu spaţiul în care este amplasată, în capătul străzii Maior Coravu, în imediata vecinătate a Arenei Naţionale. Obiectul sculptural propus sugerează momentul când mingea intră în plasa porţii şi toţi suporterii explodează în extaz. Acest moment nu este singular ci multiplu, plasa fiind împinsă în mai multe locuri şi din mai multe direcţii modelând suprafaţa, dându-i viaţă, transformând-o dintr-o suprafaţă plată într-una organică plină de dinamism, ce ajunge la diferenţe de volume convexe şi concave de aproximativ 2,5 metri. La construcţia propriu-zisă a monumentului a lucrat o echipă de 10 oameni timp de aproape două luni, plus alte echipe ce au ajutat la completarea proiectului.

"Din primul moment când s-a pus în discuţie realizarea monumentului m-am gândit că trebuie găsită o formulă în care să fie redată performanţa întregii echipe, şi nu reproducerea figurativă a celor care au fost vedetele, marcatorii etc. Totuşi reuşita în fotbal se bazează pe goluri. De aici a plecat întreaga construcţie a ideii. Desigur, este figurată ideea porţii şi a plasei de fotbal în modul cel mai echilibrat şi plăcut vizual. Pentru că avem de-a face cu un obiect tridimensional ce trebuie să se echilibreze atât vizual, cât şi fizic, plasa este împinsă din ambele direcţii, atât din faţă cât şi din spate, acest lucru sugerând şi regula celor două reprize şi schimbarea porţilor adică şi a direcţiei de tragere către poartă. Monumentul este realizat din inoxul pentru poartă şi cortenul pentru plasă. Atât cortenul, cât şi inoxul înseamnă oţel, adică forţă, putere", a explicat Costin Ioniţă, sculptorul monumentului.

Fiecare membru al Generaţiei de Aur va primi o copie în miniatură a monumentului care a fost dezvelit duminică.

Monumentul dedicat Generaţiei de Aur este realizat la iniţiativa Rusu+Borţun în parteneriat cu Monument FOR, cu sprijinul financiar al Superbet România. Ideea creativă îi aparţine lui Cătălin Rusu, iar direcţia artistică sculptorului Costin Ioniţă.