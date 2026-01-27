Alcaraz i-a scos tenisul din cap lui De Minaur. Australianul se lăuda că îi poate pune probleme spaniolului

Venit la Antipozi fără antrenorul său din ultimii 7 ani, jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) își continuă cursa impecabilă la singurul turneu major pe care nu-l are în palmares: Australian Open (cel mai sus a atins faza sferturilor de finală).

Ibericul a spart bariera și s-a calificat azi în semifinale, după un succes net în fața australianului Alex De Minaur (26 de ani, 6 ATP), scor 7-5, 6-2, 6-1. Meciul a durat două ore și 20 de minute.

Carlitos, fără set pierdut la Melbourne, îl va înfrunta pentru un loc în marea finală pe al treilea jucător al lumii, germanul Alexander Zverev (28 de ani), victorios în „sferturi”, în patru seturi, în fața americanului Learner Tien (20 de ani, 29 ATP), scor 6-3, 6-7 (5), 6-1, 7-6 (3).

Într-o declarație adresată presei înainte de startul competiției, Alex De Minaur își exprima determinarea: „Am avut meciuri foarte strânse cu Alcaraz și Sinner de-a lungul anilor și simt că mă apropii din ce în ce mai mult de nivelul lor”.

În 2025, Alex De Minaur s-a confruntat cu Alcaraz de cinci ori, iar cu Sinner de opt ori. Australianul a pierdut toate cele 13 meciuri și este hotărât să facă diferența în 2026.

Înaintea turneului Australian Open din 2026, Alex De Minaur era principala speranță a țării gazdă.