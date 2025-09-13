search
Accidentare teribilă pentru un fost titular de la Dinamo. S-a prăbușit pe teren: „Fără niciun semn de viață"

Publicat:

Standard Liege, formație care și-a încheiat, de curând, socotelile cu Mircea Rednic, nu s-a putut impune în fața celor de la KV Mechelen, cele două grupări împărțindu-și punctele (scor final 1-1).

Momente cumplite pentru Joseu Homawoo Foto/Twitter @loicwoos
Momente cumplite pentru Joseu Homawoo Foto/Twitter @loicwoos

O remiză nu este cel mai dureros scenariu, însă întregul lot al celor de la Standard Liege a trecut printr-un moment de cumpănă, chiar la debutul partidei. Fostul jucător legitimat la Dinamo, Josue Homawoo (27 de ani), a avut o accidentare care i-a amuțit pe suporteri.

Fotbalistul, care s-a despărțit de bucureșteni în vara aceasta, i-a îngrozit atât pe coechiperii săi, cât și staff-ul tehnic, în momentul în care s-a lovit puternic la cap, în urma unui duel aerian cu rivalul Bilal Bafdili.

Homawoo și-a pierdut cunoștința imediat, a leșinat și a rămas nemișcat pe teren pentru câteva minute bune. La scurt timp, fotbalistul cu origini togoleze a început să aibă spasme, zbătându-se frenetic sub privirile întregului stadion.

Homawoo a primit îngrijiri medicale timp de 10 minute, apoi a părăsit terenul pe targă, sub aplauzele a mii de suporteri.

„Nu am văzut așa ceva în toată cariera mea!”

Vincent Euvrard, cel care i-a luat locul lui Mircea Rednic pe banca tehnică a celor de la Standard Liege, a oferit informații despre starea de sănătate a fotbalistului togolez.

„A suferit o comoție și apoi a avut o criză epileptică. Acum se simte mai bine. Este la spital, unde i s-au făcut investigații la gât și la cap. Rezultatele sunt liniștitoare, ținând cont de circumstanțe. Dar va trebui să ne descurcăm fără el o perioadă.

Sincer, a fost ceva ce n-am mai văzut niciodată în cariera mea, nici ca jucător, nici ca antrenor, un jucător întins pe teren timp de cinci sau șase minute fără niciun semn de viață, e ceva ce nu-ți dorești să trăiești vreodată!”, a spus Euvrard, la finalul partidei.

Ulterior, fotbalistul a fost internat în cadrul Spitalului Universitar din Liege.

Comunicatul oficial transmis de către Standard Liege

„Josue Homawoo se află la Urgențe, în cadrul Spitalului Universitar din Liège, unde va rămâne sub observație cel puțin până mâine.

Primele investigații sunt liniștitoare și nu au evidențiat leziuni sau hematoame la nivelul craniului și al vertebrelor cervicale. Investigații suplimentare vor fi efectuate în zilele următoare.

Durata indisponibilității sale va fi evaluată în curând. Îi dorim lui Josue o recuperare rapidă!”, se arată în comunicatul oficial al lui Standard Liege.

