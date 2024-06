A venit iar circul la Snagov. Scandal după ce Reghecampf a chemat Poliția, acuzând-o pe Anamaria Prodan de furt

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf anunțau în urmă cu o lună că au îngropat securea războiului și că în viitor se vor comporta civilizat. Minunea a ținut doar 30 de zile, astfel că miercuri cei doi au fost protagoniștii unui nou scandal.

Anamaria Prodan susține că a dus un skijet la reperat la un service din Snagov și că Reghecampf ar fi încercat să-l ia de acolo, fără acordul ei. Aflată la reședința sa din Snagov, Prodan a ajuns repede la fața locului, înștiințată de unul dintre angajații acelui service, și a făcut un Live pe rețelele sociale, scrie DigiSport.

Chiar dacă cei doi s-au separat și au parteneri diferiți, divorțul dintre ei nu s-a pronunțat încă, astfel că Anamaria și Laurențiu mai figurează în acte drept soție și soț. Antrenorul a chemat Poliția, acuzând-o pe impresară că a furat skijet-ul care este înmatriculat pe numele său.

Reghecampf a declarat furat skyjet-ul la Poliție

”Sesizare făcută la Poliție pentru nimic, doar pentru a face circ și scandal și panaramă. L-am rugat pe domnul Reghecampf de mii de ori să înceteze și să termine cu aceste nenorociri și nu face altceva ...(...) Domnul Reghecampf pune Poliția pe drum aiurea, oamenii nevinovați nu înțeleg de ce.

Deci, cam despre asta este vorba. Cu ce se ocupă Reghecampf în loc să vină să își vadă copilul acasă. Despre asta este vorba. Ca să nu mai aud că Anamaria Prodan face și drege. Este skijet-ul dus de mine la reparat, iar domnul Reghecampf a venit doar să-l ia și să-l vândă și pe ăsta că are nevoie de foarte mulți bani.

Nu este furat nimic, este soțul meu Laurențiu Reghecampf, este skijet-ul copilului meu adus la reparat. Este înmatriculat pe numele lui Reghecampf, dar nu are nicio legătură. Suntem soț și soție. Sunt bunuri de familie, am vorbit cu avocatul acum. M-au sunat vecinii că soțul meu vrea să fure ceva. Am aflat acum că a venit să ia skijet-ul și că l-a declarat furat. Eu am spus la televizor că sunt în proprietatea familiei”, a mai spus Anamaria Prodan.

Cum a decurs ”dialogul” Prodan - Reghecampf

Anamaria Prodan: ”Eu l-am adus, eu îl iau! Trage mașina, te rog frumos, și leagă-l de mașină să îl iau acasă”.

Laurențiu Reghecampf: ”Nu există așa ceva!”.

Anamaria Prodan: ”Aoleu! Este bunul copilului meu!”

Laurențiu Reghecampf: ”Nu este bunul nimănui!”

Anamaria Prodan: ”Tu nu ai un copil pe care nu l-ai mai văzut de 3 ani? De ce nu treci pe acasă să îți vezi copilul, Laurențiu Reghecampf? De ce furi și ce a mai rămas la copilul ăsta? Pentru ce?”

Laurențiu Reghecampf: ”Am venit să recuperez ce ai vândut tu”.

Anamaria Prodan: ”Eu nu am vândut nimic. (...) Reghecampf, te faci de râs în fața țării, tu realizezi?! (...) Uite-te puțin la tine ce ai ajuns, cu Gabi Oprea care te-a făcut turnător toată viața. Te-a făcut zob din toate punctele de vedere. (...) Eu sunt chemată de acasă pentru skijet-ul meu, al copiilor mei, care este la reparat, și pe care imediat a venit să îl sustragă și pe acesta. Dacă voi puteți să credeți așa ceva!”.