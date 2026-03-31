A murit Borislav Mihailov, portarul Bulgariei de la Cupa Mondială de fotbal din 1994. Este al doilea dispărut din Generația de Aur a vecinilor

Fostul mare portar Borislav Mihailov, eroul naționalei de fotbal a Bulgariei la Campionatul Mondial de fotbal SUA 1994, a murit astăzi.

Fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a Bulgariei și fost președinte al Federației Bulgare de Fotbal, Borislav Mihailov, a murit la vârsta de 63 de ani. Marele portar se afla internat în stare gravă de la sfârșitul anului trecut, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Nu și-a putut reveni, în ciuda îngrijirilor familiei și ale personalului medical.

Mihailov a fost una dintre cele mai puternice figuri ale echipei naționale, pentru care a jucat 102 meciuri. A fost unul dintre protagoniștii generației care a impresionat la Cupa Mondială din 1994 din Statele Unite. În sferturile de finală împotriva Mexicului, a devenit un erou, parând două penalty-uri.

De asemenea, a participat la Cupa Mondială din 1986 din Mexic, unde a jucat patru meciuri și a câștigat premiul Fotbalistul Anului Bulgar.

În 2000, Mihailov a devenit membru al comitetului executiv al Federației Bulgare de Fotbal, urcând ulterior în funcția de vicepreședinte. În 2005, a fost ales președinte al federației și, cu o scurtă întrerupere, a deținut această funcție până în 2023.

Hristo Stoicikov, fostul său coleg, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în urma aflării tragicei vești: „Care a fost graba ta, Bobi? De ce atât de repede? Căpitanul nostru, liderul nostru, prietenul nostru ne-a părăsit! Lacrimile nu se opresc! Ai fost un om grozav și un portar grozav! Este atât de trist! Te-ai reunit cu Tunio într-o lume mai bună! Uită-te la noi, conduce-ne! Te îmbrățișez, prietene! Respect pentru memoria ta”.

Stoperul Trifon Ivanov a fost primul dispărut din Generația de Aur a bulgarilor. Înaintea lui, la începutul anului a decedat legendarul Dimităr Penev, 80 de ani, antrenorul bulgarilor din SUA 1994, când echipa a terminat pe locul 4.

De la români a murit Didi Prodan.