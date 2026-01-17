A încetat din viață marele antrenor al României. Avea în palmares nu mai puțin de 8 Olimpiade. „Un mentor pentru generații de sportivi!”

Fostul luptător de renume și antrenor, Ioan Crâsnic, a încetat din viață la vârsta de 96 de ani. De-a lungul unei cariere remarcabile, Crâsnic a antrenat loturile naționale de lupte libere și greco-romane ale României la nu mai puțin de opt ediții ale Jocurilor Olimpice, între 1960 și 1996.

În plus, experiența sa internațională a inclus și pregătirea echipei Marocului la o Olimpiadă, stabilind astfel un record greu de egalat în lumea sportului.

„Federația Română de Lupte anunță cu profund regret trecerea în neființă a Maestrului Crâsnic Ioan, antrenor emerit, care timp de peste 30 de ani a activat ca antrenor al Lotului Național în cadrul Federației Române de Lupte.

A fost un adevărat promotor al luptelor libere și un mentor pentru generații de sportivi, aducând luptelor din România un palmares impresionant. Înmormântarea va avea loc duminică, 18 ianuarie, la ora 12:00, la Cimitirul Bellu Ortodox. Corpul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox începând de mâine, 17 ianuarie. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei si apropiaților!”, se arată în comunicatul Federației Române de Lupte.

Originar din Caraș-Severin, Ioan Crâsnic și-a început cariera în luptele libere la Timișoara, câștigând primul titlu de campion național în 1949.

„Nu am ajuns la Olimpiadă din cauza...”

Crâsnic a mărturisit de ce nu a participat niciodată la Jocurile Olimpice ca sportiv.

„Nu am ajuns la Olimpiadă din cauza politicii unor membri ai familiei mele, care erau împotriva regimului de atunci. Eu nu făceam politică, doar sport!”, a declarat el pentru gsp.ro, în august 2024.

Debutul său la Jocurile Olimpice a avut loc în 1960, la Roma, unde a activat ca antrenor. Sub îndrumarea sa, România a cucerit medalia de aur la luptele greco-romane, prin Dumitru Pârvulescu. Deși s-a pensionat în 1995, la 66 de ani, experiența și reputația sa l-au făcut să fie chemat ulterior pentru preluarea conducerii staff-ului tehnic al Marocului.

„I-am cunoscut pe toți marii luptători ai României, i-am pregătit pe toți campionii olimpici. Dar cei mai talentați au fost Gheorghe Berceanu și Nicolae Martinescu, «Piticu» și «Martin» cel mare.

Erau prieteni foarte buni, mai făceau și glume, dar când era de treabă, gata! Când spuneam că trebuie să facă ceva, aia făceau. Erau talentați, dar și munceau mult!”, recunoștea Ioan Crâsnic, fost antrenor de lupte, pentru GSP.