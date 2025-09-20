A fost nuntă mare în Bănie! Fiica lui Ionuț Luțu s-a căsătorit. Momente emoționante pentru „mâna dreaptă” a lui Gigi Becali

Ionuț Luțu a fost socru mic. Fiica fostului fotbalist, Patricia, a atras toate privirile în rochia de mireasă, într-o zi de septembrie 2025, una de neuitat pentru Luțu, poreclit și „Micul Hagi”.

Ionuț Luțu a fost considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români, însă acesta nu și-a valorificat niciodată potențialul. În ultimii ani, fostul mijlocaș s-a apropiat extrem de mult de Gigi Becali și ar urma să dețină o funcție în staff-ul tehnic la FCSB, având în vedere că a absolvit cursurile de director sportiv de la FRF.

În prezent, „mâna dreaptă” a lui Becali trăiește momente emoționante. Unica lui fiică, Patricia, s-a căsătorit într-un mare fel la Craiova, după ce a făcut cununia civilă în luna mai a acestui an.

Într-un videoclip postat de către Patricia pe rețelele de socializare, Ionuț Luțu a apărut emoționat, la cot, alături de fiica sa. Conform tradițiilor oltenești, tatăl miresei o încredințează pe aceasta viitorului ginere. La fel a făcut și Luțu, cu zâmbetul pe buze.

Ionuț Luțu are doi copii: Patricia, care s-a căsătorit la vârsta de 26 de ani, și un fiu, Andreas Ionuț, ambii din relațiile anterioare ale fotbalistului retras din activitate.

„Sunt foarte fericit. Orice părinte îşi doreşte să aibă pereche, fată şi băiat. Nici nu-mi găsesc cuvintele, dar ştiu doar un singur lucru: mi-ar plăcea să fie jucător de fotbal!”, a spus Luţu în anul 2010, când s-a născut Andreas Ionuţ.

„Luțu, același băiat simplu, modest, cu un caracter frumos!”/ „Felicitări Ionuț Luțu, un băiat fin de când îl știm, casă de piatră Patricia!”/ „Luțule, ai bijuterie de fată!”, au fost doar câteva dintre reacțiile internauților.

Ultima apariție în teren a lui Ionuț Luțu

După o lungă pauză, Ionuț Luțu a fost protagonist în cadrul unui meci demonstrativ desfășurat în luna iunie a acestui an.

Fostul fotbalist a luat parte la evenimentul special dedicat fostului său antrenor, Ionel Dănciulescu. Administrația locală a orașului Slatina a organizat un eveniment în care i-a numit Cetățeni de Onoare pe Ion Părvulescu, Gică Craioveanu, Cluadiu Niculescu și Ionel Dănciulescu.

„Mă bucur că sunt invitat, că am revenit la Slatina. De fiecare dată când vin aici, vin cu inima deschisă și sper să fie un meci demonstrativ destul de reușit și sper să bucurăm lumea venită aici. Vreau să pot să mă bucur de lumea venită aici. Sper să iasă bine!”, a spus Ionuț Luțu, în luna iunie, când a fost prezent în cadrul evenimentului, conform iamsport.ro.