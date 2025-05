Nu e loc pentru Luțu pe banca FCSB-ului. Antrenorii care au adus titlul n-au de gând să plece

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că își dorește să încheie sezonul cu un joc bun în partida din deplasare cu CFR Cluj, din ultima etapă a sezonului Superligii, chiar dacă jocul nu mai are nicio miză. FCSB a luat titlul și va evolua în Liga Campionilor, iar CFR a luat Cupa României și merge în Liga Europa și, pe deasupra, nu mai poate pierde nici locul secund în campionat.

„Vrem să încheiem sezonul cu un joc bun. Mergem la Cluj pentru a termina sezonul bine. Eu vreau să le mulțumesc în mod special tuturor celor din stafful tehnic, de aceea sunt azi la această conferință de presă. M-au ajutat în fiecare zi din primul moment în care am ajuns la club. Au fost întotdeauna alături de mine. Împreună formăm o echipă, deci nu este vorba doar despre un om sau doi. E nevoie ca întreaga echipă să se sacrifice. De aceea vreau să le mulțumesc din inimă”, a spus antrenorul cipriot, care venit la conferința de presă însoțit de toți membrii staffului său.

Antrenorul secund Mihai Pintilii a recunoscut că nu este tot roz la FCSB, dar au reușit să depășească momentele dificile. Nici el, și nici colegul cipriot nu vor să plec. Întrebat dacă în sezonul următor componența staffului rămâne aceeași, Charalambous a răspuns: „În ceea ce mă privește, da”. Gigi Becali anunțase că, dacă va rămâne fără antrenor, va accesa soluția de avarie Ionuț Luțu, cel care are rol de „om bun la toate” în familia lui.

„Cred că toată suflarea roș-albastră se bucură de acești doi ani minunați. Cei care suntem aici pot spune că am făcut lucruri fabuloase. De aceea satisfacția noastră e mult mai mare când realizăm niște lucruri care în România sunt foarte greu de realizat. Asta în condițiile în care fotbalul din România nu mai e la un nivel foarte mare de mult timp. Și de aia noi suntem mândri de ceea ce am realizat. Așa că eu le mulțumesc colegilor, lui Elias, tuturor, pentru că am format o familie, un grup care sperăm să țină cât mai mult”, a menționat el.

„Am fost mereu uniți... Sigur, poate că uneori au mai existat și mici divergențe, dar a doua zi ne-am întâlnit în birou și totul s-a rezolvat. Sunt lucruri care se întâmplă la fiecare echipă, nu poate să fie totul roz”, a adăugat Pintilii.

FCSB o întâlnește vineri, de la ora 20.30, pe CFR Cluj, pe arena din Gruia, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a, ultima a play-off-ului Superligii.