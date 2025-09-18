search
A fost însurat cu Mariana Simionescu, dar o altă femeie i-a salvat viața lui Björn Borg: „Am mers până acolo încât să-i ofer o mostră de spermă pentru inseminare”

Publicat:
Ultima actualizare:

Suedezul Björn Borg (69 de ani), prima vedetă rock din tenisul mondial, retras din sport la vârsta de 26 de ani după ce câștigase 11 turnee de Grand Slam (șase titluri la Roland Garros și cinci titluri consecutive la Wimbledon), își povestește succesele, precum și cele mai întunecate momente din viață în cartea autobiografică.

Patricia i-a salvat viața marelui campion
Patricia i-a salvat viața marelui campion

În 1989, la Milano, nordicul a fost aruncat într-un vârtej cu droguri, medicamente și relații nesănătoase. „Loredana Bertè m-a salvat”, a dezvăluit el într-un interviu acordat ziarului italian „La Repubblica”. „Îi datorez viața. M-a găsit inconștient în pat și a chemat o ambulanță”, a completat Borg.

Declinul a început în cluburile din New York: „Au venit cocaina, alcoolul și medicamentele. Mă amorțeam cu petreceri și veselie, eram deprimat, aveam atacuri de panică. Mi-era frică să fiu singur, aveam relații care se suprapuneau. Am întâlnit-o pe Loredana în Ibiza, m-am mutat la Milano, dar pentru mine, orașul acela era un dezastru. Ea își dorea un copil, am mers până acolo încât să-i ofer o mostră de spermă pentru inseminare. Dar ca să mă salvez, a trebuit să evadez de ea și din acel mediu”.

Referitor la retragerea timpurile din sport, fostul campion a explicat: „A fost o evadare. După ce am pierdut în fața lui McEnroe în 1981, m-am încuiat în casă, am traversat grădina cu o ladă de bere și am decis că s-a terminat. Nu mai simțeam bucurie pe teren, dar în afara lui, nu eram nimeni”.

Cei doi, la o apariție recentă în public
Cei doi, la o apariție recentă în public

În cartea scrisă împreună cu soția Patricia, Borg abordează și greșelile, pierderile, boala (a fost operat de cancer la prostată - „Am fost operat pentru un cancer la prostată foarte agresiv. M-au întrebat cât vreau să trăiesc, ca să mă convingă”) și readaptarea sa existențială. „Nu treci de la un totul grozav la un nimic grozav fără a fi rănit”, conchide el.

În 1980, suedezul s-a căsătorit cu românca Mariana Simionescu. Povestea de dragoste dintre Mariana Simionescu și Björn Borg și-a croit drum până pe marile ecrane, în filmul „Borg versus McEnroe”.

Căsătoria, oficializată pe 24 iulie 1980, a durat patru ani. Însă dragostea Marianei Simionescu a rămas o flacără vie: decadele s-au scurs, ea și-a refăcut viața, trăind la Monte Carlo alături de fostul mare pilot de raliuri Jean-Louis Schlesser, fără a mai îmbrăca însă, vreodată, rochia de mireasă.

Și acum, Mariana Simionescu răspunde, de fiecare dată când este întrebată: „Bjorn a fost dragostea vieții mele”.  

Sport

