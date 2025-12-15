search
Luni, 15 Decembrie 2025
30 de ani de la legea care a schimbat definitiv fotbalul mondial. Decizia istorică dictată pe 15 decembrie 1995

Pe 15 decembrie 1995, Curtea de Justiție a Uniunii Europene dădea o decizie care avea să schimbe definitiv lumea fotbalului. A fost momentul care a revoluționat, de fapt, între sportul mondial.

Pe 15 decembrie 1995, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis în favoarea lui Jean-Marc Bosman, un fotbalist belgian de valoare modestă, în lupta sa contractuală începută cu cinci ani mai devreme, în 1990.

După ce a ajuns la sfârșitul contractului cu clubul RFC Liège, mijlocașul dorea să se transfere liber de contract la clubul francez Dunkerque. Și-a câștigat acest drept în instanță.

„Erga omnes”, adică aplicabil tuturor, a înseamnat că beneficiile obținute de mijlocașul belgian s-au extins rapid asupra altor fotbaliști. Și toți au putut pleca, la final de contract, fără sumă de transfer.

Astăzi, la 30 de ani de la legea care îi poartă numele, fanii fotbalului din fiecare colț al Europei încă nu sunt siguri dacă Jean-Marc Bosman a întruchipat un progres în dreptul muncii sau o pierdere definitivă a inocenței, ambele interpretate în termeni fotbalistici.

