10 ani fără marele Johann Cruyff. Românul care îl consideră mai influent decât Maradona

Olandezul Johann Cruyff a decedat pe 24 martie 2016, răpus de cancer, iar lumea fotbalului vorbește despre el ca despre persoana care a avut cel mai mare impact în fotbalul mondial, ca jucător și apoi ca antrenor.

„Dacă combinăm importanța sa ca jucător cu importanța sa ca antrenor, ne aflăm în fața celei mai importante figuri din istoria fotbalului”, a comentat argentinianul Jorge Valdano (70 de ani) acum câteva zile, într-un interviu acordat ziarului politic catalan „El Periódico”.

Aprecieri sosesc și din România. Sorin Cârțu (70 de ani), actual președinte al Universității Craiova și fost atacant al oltenilor, susține că cel mai influent personaj, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor, a fost Johann Cruyff, peste legendarul Diego Maradona:

„Nu pot spune că nu mi-a plăcut Maradona, însă eu îl consider pe Cruyff cel mai influent om din fotbal din ultimii 50 de ani!

Pentru tot ce a reprezentat și ca fotbalist, și ca antrenor, pentru toată influența pe care a exercitat-o asupra acestui fenomen”, a explicat Sorin Cârțu pentru iAMsport Magazine.