Pe 11 iunie 1978, Virginia Ruzici a devenit prima jucătoarea de tenis din România care a câştigat turneul de la Rolland Garos. Aceeași zi este legată de Legea Naţionalizării din 1948.

1864: S-a născut Richard Strauss, compozitor şi dirijor german

Compozitorul şi dirijorul Richard Strauss s-a născut la 11 iunie 1864 în Munchen, Germania. Și-a însuşit primele noţiuni de muzică de la diferiţi membri ai familiei sale. La vârsta de 20 ani l-a întâlnit pe dirijorul și pianistul Hans von Bulow, care l-a ajutat să-l descopere pe Wagner. Bulow a fost cel care a dirijat primele lucrări marcante ale lui Richard Strauss, printre care primul concert pentru corn (1885), cu tatăl lui ca solist.

În 1919, Strauss a fost numit în conducerea artistică a Operei din Viena, unde a rămas până în 1925. În 1920 a susţinut ultimul concert cu Orchestra de stat din Berlin. În anul următor a făcut o călătorie în Ungaria şi în România. În 1922 a întreprins al doilea şi ultimul turneu în America de Nord (primul a avut loc în 1904) şi a susţinut concerte cu Orchestra filarmonică din New York şi cu Orchestra din Philadelphia. Întors la Viena, a devenit membru de onoare al Filarmonicii din capitala austriacă.

În lunga sa carieră muzicală a scris 16 lucrări pentru scenă, opere şi balete, 14 lucrări orchestrale, 6 lucrări concertante, muzică de cameră şi un mare număr de lieduri. Activitatea sa s-a desfăşurat, aproape exclusiv, în marile centre muzicale ale Germaniei şi Austriei, la Munchen, Berlin, Weimar, Dresda şi Viena. Cu câteva luni înaintea morţii sale a scris ultimele patru melodii pentru soprană şi orchestră şi a dirijat pentru ultima dată la radio fragmentul „Clar de lună” din „Capriccio”, la 13 iulie 1949. A murit la Garmisch, la 8 septembrie 1949.

1910: S-a născut Jacques-Yves Cousteau, oceanolog francez

Jacques-Yves Cousteau s-a născut la 11 iunie 1910, la Saint Andre de Cubzac. În 1930 a fost admis la Şcoala navală franceză. La zece ani a scris primele versuri, iar concomitent lua cursuri de pian. În aceeaşi măsură l-a atras şi apa.

Până în 1957 a urmat o carieră în Marina Naţională Franceză. După doi ani de ucenicie s-a îmbarcat pe nava-şcoală Jeanne d’ Arc, cu care a făcut înconjurul lumii. După absolvire, a continuat să călătorească în China şi URSS. Apoi, a vrut să devină aviator şi s-a transferat la Aviaţie, dar un accident de maşină l-a făcut infirm şi a fost nevoit să renunţe la zbor.

Lumea subacvatică a descoperit-o în 1937, alături de un căpitan în Marina Franceză şi un campion de pescuit submarin. Lor li se alătură Simone, tânăra care avea să-i devină soţie timp de 60 de ani.

În timpul războiului, Cousteau a fost ofiţer de artilerie pe crucişătorul Dupleix, perioadă în care a fost decorat pentru bravură, luptând împotriva nemţilor. El a îndeplinit şi o misiune de spionaj. La cererea Amiralităţii Franceze a pătruns în cartierul general italian din Mediterana şi a fotografiat o carte de coduri secrete, acţiune pentru care a fost decorat cu Legiunea de Onoare.

După ce Franţa a fost ocupată de nemţi, s-a dedicat în totalitate scufundărilor. În primăvara lui 1943 i-a apărut primul film „La 18 metri adâncime“.

Este coinventator al costumului de scafandru autonom, dar şi iniţiatorul unei ştiinţe noi, arheologia submarină. Tot el a inventat mai multe aparate şi instrumente de cercetare subacvatică.

Jacques-Yves Cousteau a dezvăluit lumii întregi, prin filmele sale, mirajul tărâmului sălbatic din Delta Dunării pe care a vizitat-o în anul 1991. Omul de ştiinţă era fascinat de tot ceea ce vedea: sălbăticia locului, oameni, tradiţii. „Este greu de crezut că mai există aşa ceva în Europa“, spunea el.

Jacques-Yves Cousteau a murit la vârsta de 87 de ani, în urma unui atac de cord, la 25 iunie 1997, la Paris.

1948: Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie

Legea 119 din 11 iunie 1948 a reprezentat în urmă cu 67 de ani trecerea ţării noastre de la o economie de tip capitalist, la economia de tip centralizat. Acest act întocmit de comunişti a însemnat deposedarea oamenilor de munca lor de o viaţă şi a dus la declanşarea unor adevărate tragedii, zeci de mii de români care aveau o afacere fiind aruncaţi în stradă.

„Legea nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi” stipula în primul rând că erau naţionalizate toate resursele solului şi subsolului care nu se găseau în proprietatea Statului.

În al doilea rând, întreprinderile individuale, asociaţiile particulare industriale, care reprezentau un segment majoritar din economia ţării erau transferate în proprietatea statului.

În lege se spunea că se dau şi despăgubiri, acest lucru nu se făcea decât în mod discreţionar, fapt pentru care legea a devenit una de confiscare a proprietăţii private.

„Situaţia creată în urma transformărilor petrecute impune o schimbare structurală în domeniul economiei naţionale, pentru a pune toate forţele productive ale ţării în slujba ridicării nivelului politic, economic şi cultural al poporului nostru. Această schimbare structurală este trecerea în mâinile statului, ca bun comun al poporului, a celei mai importante părţi din mijloacele de producţie”, spunea Gh. Gheorghiu Dej, prim-vicepresedinte al Consiliului de Miniştri, în mesajul prin care argumenta adoptarea legii, votată în unanimitate.

Prin această lege au trecut în patrimoniul statului, etapizat 8.894 de întreprinderi industriale si miniere, de transport, bancare şi de asigurări, cap de listă fiind toate marile societăţi din economie.

1965: Regina Elisabeta a Marii Britanii le-a conferit celor patru Beatles titlul de „Cavaler al Imperiului Britanic”

The Beatles a fost unul dintre grupurile a cărui muzică a fost cea mai influentă pentru era rock care a urmat. Grupul a fost alcătuit din John Lennon (vocal, chitară ritmică), Paul McCartney (vocal, chitară bas), George Harrison (chitară solo) și Ringo Starr (baterie). Ei au avut ca țintă generațiile de tineri rezultate de după al Doilea Război Mondial, în Anglia, SUA, etc.

Fără dubiu, „The Beatles” este unul din cele mai faimoase și de succes grupuri în istoria muzicii rock, contorizând peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă. În timp ce inițial au devenit faimoși pentru ceea ce unii au etichetat drept muzică pop, lucrările lor de mai târziu au realizat o combinație de laude atât din partea criticilor cât și din partea ascultătorilor inegalată în secolul XX.

În cele din urmă, ei și-au dovedit nu doar talentul de muzicieni, au pășit granița spre cinematografie, și în particular, în cazul lui John Lennon este vorba de activism politic. În 2004 revista Rolling Stone clasa trupa The Beatles pe locul 1 pe lista celor 100 cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor. În conformitate cu aceeași revistă, muzica inovativă a trupei The Beatles și impactul cultural au ajutat la definirea anilor 1960

1978: Virginia Ruzici a câştigat turneul de la Rolland Garos

Virginia Ruzici s-a născut pe 31 ianuarie 1955 în Câmpia Turzii, județul Cluj. Este o fostă jucătoare profesionistă de tenis, actuală antrenoare, manager și comentator sportiv din România.

Virginia Ruzici a devenit jucătoare profesionistă în 1975 și a avut o carieră de succes, cucerind 14 titluri la simplu și 9 la dublu, fiind considerată una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din istoria României.

Virginia Ruzici a câștigat și un titlu de Grand Slam, la Roland Garros (Paris) pe 11 iunie 1978. fiind prima româncă laureată atât la simplu, cât și la dublu.

În acea finală, Virginia a învins-o pe câștigătoarea din 1977, Mima Jaušovec, cu scorul de 6-2, 6-2. S-a retras din cariera sportivă în anul 1987, fiind antrenoare de tenis și comentator sportiv.

1979: A murit cunoscutul actor american de cinema John Wayne

Vedetă a nenumărate western-uri, actorul american John Wayne s-a născut la 26 mai 1907, la Winterset, Iowa, în familia unui farmacist, sub numele Marion Robert Morrison. Parinţii i-au schimbat numele în Marion Michael Morrison, iar numele de scenă John Wayne (de la generalul "Mad Anthony" Wayne) i-a fost dat de regizorul Raoul Walsh cu ocazia filmării western-ului „The Big Trail", în anul 1930, în care Wayne juca rolul principal.

Cariera lui John Wayne a durat cinci decenii, timp în care a apărut în mai mult de 170 de filme, majoritatea regizate de John Ford, dintre care cele mai importante au fost „She Wore a Yellow Ribbon" (1949) şi „The Quiet Man" (1952).

Wayne a jucat în filme de război, comedii romantice, drame, filme istorice, dar a captivat atenţia multor generaţii din întreaga lume prin rolurile din western-uri.

Printre replicile sale celebre amintim: „You can take everything a man has as long as you leave him his dignity"(„Poţi lua tot ceea ce un om are atâta timp cât i-ai lăsat demnitatea"); „You know, pity isn't for me." („Ştii, mila nu este pentru mine"); „Life is tough, but it's tougher if you're stupid" („Viaţa este dură, dar e mai greu dacă eşti prost"); „A man oughta do what he thinks is right" („Un om ar trebui să facă ceea ce crede el că este corect") etc.

În 1950, Wayne a fost nominalizat pentru cel mai bun actor pentru rolul din „Sands of Iwo Jima" - 1949 şi a primit premiul Oscar (1969) şi premiul Globul de Aur (1970) pentru rolul din „True Grit".

În anul 1964, actorul a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, iar după mai bine de zece ani de luptă cu această boală a fost din nou diagnosticat cu cancer - de data aceasta la stomac. A murit la 11 iunie 1979, la vârsta de 72 de ani.