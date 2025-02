Ultimele imagini cu Gene Hackman înainte să moară. Marele actor părea extrem de slab și de fragil

Ultimele fotografii cu Gene Hackman și soția sa, Betsy Arakawa, au fost dezvăluite după ce cei doi au fost găsiți morți în casa lor din Santa Fe.

Legendarul actor, în vârstă de 95 de ani, și soția sa, pianistă clasică, de 64 de ani, au fost descoperiți morți miercuri, 26 februarie, în locuința lor din Santa Fe Summit, potrivit publicației Santa Fe New Mexican, care îl citează pe șeriful Adan Mendoza.

Oficialul a confirmat pentru sursă că atât cuplul, cât și câinele lor, au murit.

Cei doi au fost fotografiați ultima oară împreună pe 28 martie 2024, când Hackman a fost văzut sprijinindu-se de brațul soției sale în timp ce luau prânzul la restaurantul Pappadeaux Seafood Kitchen din Santa Fe, New Mexico, oraș unde actorul locuia încă din anii ’80, potrivit revistei People.

Hackman, îmbrăcat lejer și sprijinindu-se într-un baston, mergea alături de Arakawa, cu care era căsătorit din 1991.

→ Imaginea 1/3: Gene Hackman FOTO Splashnews

Cunoscuți pentru discreția lor, cei doi nu erau văzuți des în public, iar ultima lor apariție la un eveniment fusese la Globurile de Aur din 2003, când Hackman a fost onorat cu premiul Cecil B. DeMille pentru „contribuția sa remarcabilă la industria divertismentului”.

După apariția veștii despre moartea lor, șeriful Mendoza a declarat că nu există indicii imediate de implicare a unor factori suspecti, potrivit Santa Fe New Mexican. Nu a fost comunicată o cauză a decesului și nici momentul exact în care s-a produs tragedia.

Hackman s-a retras din actorie după rolul din comedia Welcome to Mooseport (2004). Cu doar câțiva ani înainte, încântase publicul cu interpretarea patriarhului aflat pe moarte în filmul The Royal Tenenbaums, regizat de Wes Anderson, unde a jucat alături de Anjelica Huston, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller și Luke Wilson.