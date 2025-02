Roberta Flack, legenda muzicii R&B, a murit la vârsta de 88 de ani

Roberta Flack, vocea inconfundabilă din spatele hiturilor Killing Me Softly With His Song și The First Time Ever I Saw Your Face, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.

„Suntem profund îndurerați de pierderea extraordinarei Roberta Flack, care s-a stins din viață în dimineața zilei de 24 februarie 2025”, au anunțat reprezentanții artistei. Potrivit acestora, artista a murit în liniște, înconjurată de familie. „Roberta a doborât bariere și recorduri. A fost, de asemenea, o educatoare dedicată.” Moartea sa vine după ce s-a confruntat mai mulți ani cu probleme de sănătate, inclusiv un diagnostic, dezvăluit public în 2022, de scleroză laterală amiotrofică, sau ALS.

Născută în Carolina de Nord și crescută în Arlington, Virginia, Flack și-a început cariera ca pianistă de muzică clasică și profesoară de muzică. Drumul său spre faimă a început într-un club de jazz, unde a fost descoperită de muzicianul Les McCann. Impresionat, acesta declara: „Vocea ei a atins, zguduit și trezit fiecare emoție pe care am cunoscut-o vreodată.”

Succesul major a venit în anii ’70, când piesa The First Time Ever I Saw Your Face a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului Play Misty For Me regizat de Clint Eastwood. Melodia a câștigat titlul de „Cântecul Anului” la premiile Grammy. Un an mai târziu, Flack și-a consolidat statutul de star cu Killing Me Softly With His Song, pentru care a obținut un al doilea Grammy consecutiv.

De-a lungul anilor, Roberta Flack a colaborat cu artiști de renume, precum Donny Hathaway și Miles Davis, iar în 2012 a lansat albumul Let It Be Roberta, o colecție de reinterpretări ale pieselor Beatles.

Pentru ea, muzica era mai mult decât o performanță tehnică. „Ceea ce mă definește este sufletul cu care cânt, încerc să transmit toată emoția pe care o am în trup și minte”, spunea ea într-un interviu.

În 2020, la un an după ce suferise un accident vascular cerebral, a primit premiul Grammy pentru întreaga carieră. „Este o onoare copleșitoare”, mărturisea artista. „Toată viața am încercat să spun povești prin muzică. Acest premiu este dovada că mesajul meu a fost auzit.”

Pe lângă muzică, Flack și-a dedicat timpul și educației, înființând Roberta Flack School of Music în New York. De-a lungul anilor, generații noi de ascultători au descoperit melodia sa emblematică, Killing Me Softly, datorită versiunii interpretate de trupa The Fugees, alături de care a urcat pe scenă.

Roberta Flack rămâne un simbol al muzicii soul, o artistă care a redefinit emoția prin vocea sa unică.