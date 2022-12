Regretul imens al lui Steven Spielberg, la 40 de ani după succcesul filmului „Fălci” „Mă tem mereu”

"Regret foarte mult că populaţia de rechini a fost decimată din cauza cărţii şi a filmului. Regret foarte, foarte mult", a spus Steven Spielberg într-un interviu pentru BBC, duminică, la împlinirea vârstei de 76 de ani.

Regizorul și-a exprimat părerea de rău în legătură cu decimarea populației de rechini albi, care a început imediat după apariția celebrului său film, "Fălci".

În interviul acordat BBC, la împlinirea a 76 de ani, Spielberg a spus că după film populația de rechini albi a fost decimată în proporție de peste 70%.

El a fost întrebat în timpul interviului cum s-ar simţi pe o insulă pustie înconjurată de rechini.

„Este unul dintre lucrurile de care mă tem mereu. Nu că o să fiu mâncat de un rechin, ci pentru că rechinii mă vor urî într-un fel pentru frenezia alimentară nebunească a pescarilor sportivi produsă după 1975", a adăugat el.

Populația de rechini a scăzut cu 71%

Conform unui studiu publicat în 2021 în jurnalul ştiinţific Nature, populaţia de rechini a scăzut cu 71% începând din anii 1970 din cauza pescuitului excesiv. Cercetătorii au dat vina pe "Jaws" ("Fălci"), film care a avut un succes uriaş şi a terorizat generaţii de înotători.

Fălci este un thriller american din 1975, regizat de Steven Spielberg şi bazat pe romanul cu același nume scris de Peter Benchley. Şeful poliţiei de pe Insula Amity (o locaţie fictivă) încearcă să protejeze oamenii de pe plajă de atacurile unui gigant rechin alb.

Steven Spielberg, care a împlinit, duminică, 76 de ani, a devenit celebru pentru filme precum "E.T. the Extra-Terrestrial", "Indiana Jones" sau "Jurassic Park". În aceeași emisiune, regizorul a vorbit şi despre filmul său parţial autobiografic. "The Fabelmans". Acesta relatează povestea copilăriei sale şi a iniţierii în cinematografie, în America postbelică. El a descris-o drept "o terapie de 40 de milioane de dolari".