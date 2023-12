Prietenia de poveste dintre două mari actrițe. Au murit la câteva zile distanță: „Sunt fericită că nu m-a dezamăgit!”

Stela Popescu și Cristina Stamate au strălucit pe scenă, iar povestea celor două a mers mai departe și în viața personală. Au legat o prietenie de poveste, iar destinul a făcut să se stingă din viață una după alta, la doar câteva zile distanță. Astăzi Stela Popescu ar fi împlinit 88 de ani.

Actriţele Cristina Stamate şi Stela Popescu au fost colege vreme de mulţi ani pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase“ cucerind publicul şi iubind meseria pe care au practicat-o cu dăruire.

Cele două artiste au fost şi prietene foarte bune în afara scenei, vorbind întotdeauna la superlativ una despre cealaltă.

A doua zi după ce Stela Popescu a fost înmormântată, Cristina Stamate s-a stins şi ea din viaţă, în dimineaţa zilei de 27 noiembrie, la vârsta de 71 de ani.

Ultimii ani de viaţă i-au fost marcaţi de suferinţă, însă Cristina Stamate a avut-o alături necondiţionat pe buna sa prietenă şi colegă Stela Popescu.

Cristina Stamate şi Stela Popescu au jucat împreună de nenumărate ori pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase“, iar prietenia lor a continuat frumos şi în spatele cortinei.

„Are vocaţia iubirii faţă de tot ce e frumos pe lume“

Cristina Stamate a scris un volum de povestiri, „Femeia Hopa-Mitică“, în anul 2009, iar Stela Popescu a fost cea care a semnat prefaţa cărţii în care i-a făcut o adevărată declaraţie de dragoste bunei sale prietene, despre care spunea că „are vocaţia iubirii faţă de tot ce e frumos pe lume“.

„Te iubesc, Cristina! Când citeşti aceste pagini, e greu să mai poţi adăuga şi tu un gram de umor. Dar, chiar dacă nu pot să vă încânt prin cuvinte de laudă spirituale, pe care le merită, sunt fericită că, încă o dată, Cristina nu m-a dezamăgit. Când o vezi pe scenă este sclipitoare, când îţi oferă o reţetă te acoperă de scântei amuzante, dincolo de biata mâncărică. Dar să şi scrie cu atât talent si umor despre ceea ce ne înconjoară, parcă nu-ti vine a crede. Ei, uite că, încă o dată, Cristina ne uimeşte. Şi câtă nevoie avem de ea!

Dumnezeu a creat-o într-o zi de duminică, încărcând-o de haruri şi pentru aceasta ar trebui să fie cel mai fericit om din lume. Dar n-o să vă vină să credeţi că nici măcar nu îndrăzneşte să se mândrească cu ele şi stă undeva departe, discretă, bucuroasă doar atunci când citeşte pe buzele dumneavoastră un zâmbet.

Are vocatia iubirii faţă de tot ce este frumos pe lume, iar pentru ceea ce se numeşte mizeria omenească are o privire ironică, dar înţelegătoare. Are vocaţia prieteniei, gata oricând să-ţi fie aproape, fără să aştepte vreo recompensă. Te iubesc, Cristina! Şi aş vrea să am bucuria de a-ţi citi gândurile aşternute pe hârtie mereu... mereu...“, scria Stela Popescu în prefaţa volumului.

Stela Popescu s-a stins din viață pe 23 noiembrie 2017, iar buna sa prietenă, Cristina Stamate, a murit pe 27 noiembrie, la câteva zile distanță.