Selly s-a intalnit cu generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale Statelor Unite si ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu

De Ziua Recunoștinței, Andrei Șelaru (Selly) a fost invitat la un eveniment organizat de trupele armate americane staționate în România, în Baza 57 „Mihail Kogălniceanu”.

Alături de el s-au aflat generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale Statelor Unite în Europa și Africa, și ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu — prezenți la rândul lor pentru a marca această sărbătoare alături de militarii americani.

Atmosfera a fost una caldă și prietenoasă, departe de rigiditatea unei vizite oficiale. Selly a petrecut câteva ore în bază, a stat de vorbă cu soldații americani, a asistat la demonstrațiile pregătite pentru oaspeți și a descoperit cum arată o zi din viața trupelor care servesc în România.

„A fost o experiență foarte interesantă și onorantă pentru mine. Am avut ocazia să vorbesc direct cu militarii americani și să înțeleg mai bine cum arată misiunea lor în România. Prețuiesc relația dintre țările noastre și cred că astfel de întâlniri ajută la construirea unei conexiuni reale, dincolo de protocoale”, a declarat Selly (Andrei Șelaru).

Evenimentul a făcut parte din tradiția anuală prin care militarii SUA celebrează Thanksgiving împreună cu aliații și comunitățile locale. Participarea lui Selly a adus o notă autentică și informală, apropiind generația tânără de realitatea militarilor americani aflați în România.