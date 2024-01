Samantha Fox, arestată după ce s-a urcat beată în avion. Vedeta a provocat un scandal cu un pasager

Vedeta britanică Samantha Fox a fost arestată, beată fiind, pentru că ar fi provocat un scandal în avion, înainte de decolare. Artista, care a devenit celebră în anii '80, a fost acuzată de poliție că a intrat într-un conflict cu un alt pasager pe un zbor British Airways.

Interpreta, în vârstă de 57 de ani, ar fi petrecut o noapte în închisoare, relatează People.

Autoritățile au declarat pentru publicația citată că au arestat o femeie în vârstă de 50 de ani "sub suspiciunea de a fi în stare de ebrietate la bordul unui avion".

The Sun relatează că avionul, care urma să zboare de pe aeroportul Heathrow din Londra spre Munchen, Germania, s-a întors pe pista de îmbarcare, din cauza incidentului. Se spune că pasagerii au coborât din aeronavă și au petrecut noaptea la un hotel, înainte de a putea relua călătoria a doua zi.

Fata de la pagina 3

Înainte ca Fox să ajungă celebră, ea a atras atenția pozând ca fata de la pagina 3 în The Sun. După o carieră de succes de modelling în tabloid, care s-a desfășurat din 1983 până în 1986, ea și-a mutat atenția către muzică.

Popularitatea de care s-a bucurat Samantha era datorată mărimii sânilor. În anul 1983 a încheiat un contract de asigurare a sânilor pentru suma de 500.000 de dolari. Ulterior ea devine renumită ca și cântăreață, inițiind cu foștii ei colegi de școală formația S.F.X. Primul lor album muzical a fost Touch Me, care a devenit șlagăr în 1986. Urmează alte albume muzicale ca Touch Me (I Want Your Body), Naughty Girls (Need Love Too), Do Ya Do Ya (Wanna Please Me).

Artista pop și-a lansat albumul de debut Touch Me în 1986, care a inclus single-ul de succes internațional Touch Me (I Want Your Body).

De atunci, ea a lansat în total șase albume. Fox a continuat să organizeze turnee de-a lungul anilor.