NY Post: Steve Buscemi a fost bătut de o persoană necunoscută în New York

Atacatorul a fugit, polițiștii îl caută, relatează ziarul.

Actorul american Steve Buscemi a fost internat într-un spital din New York după ce a fost atacat de o persoană necunoscută, a relatat The New York Post.

„Steve Buscemi a fost atacat în centrul orașului (New York, n.a.), în Manhattan, devenind încă o victimă a unui act de violență întâmplător în oraș”, a declarat pentru publicație un purtător de cuvânt al actorului. El a mai menționat că Buscemi „este bine și apreciază binele tuturor, deși este incredibil de trist că i s-a întâmplat asta în timp ce se plimba pe străzile din New York”.

Atacatorul lui Buscemi a scăpat, iar poliția îl caută.

Potrivit publicației, acesta nu este primul caz de acest fel de atacuri neplăcute asupra oamenilor din New York. Anterior, actorul Michael Stuhlbarg a fost lovit în cap cu o piatră în timp ce făcea jogging.

Steve Buscemi este cunoscut pentru rolurile sale din filmele Miami Vice (1986), Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994) și Fargo (1996).