Dezvăluiri din culisele Palatului Buckingham: Meghan Markle dorea să devină mai cunoscută și mai iubită decât Diana

La prima vedere, Kate Middleton și Meghan Markle par să aibă multe în comun, însă foști membri ai personalului regal au oferit ulterior mărturii despre abordările complet diferite ale celor două față de viața regală.

Relatări din partea foștilor angajați ai cuplului includ faptul că Meghan era concentrată pe cum ar putea deveni cea mai cunoscută și iubită membră a Familiei Regale, potrivit cărții lui Quinn Yes, Ma'am: The Secret Life Of Royal Servants, transmite Daily Mail.

Un alt membru al personalului a afirmat că Meghan a spus: „Ce a început Diana, vreau să termin eu”, dar a adăugat că, deși își dorea să urmeze în oarecare măsură pașii caritabili ai acesteia, o voia ca activitate part-time.

Lipsa ei de cunoștințe nu a împiedicat-o să preia cu încredere conducerea, potrivit noii cărți.

Unii dintre foștii angajați ai lui Meghan i-au povestit lui Quinn despre stângăciile și momentele amuzante din primele întâlniri la Palatul Kensington.

Unul a spus: „A fost extraordinar, pentru că era atât de sigură pe ea încât era clar că voia să conducă ședința, nu să învețe despre Familia Regală prin intermediul ei.

Altul a adăugat: „Meghan credea că știe mai bine decât o instituție care funcționează de peste 1.000 de ani.”

Ce a făcut Kate diferit

Ani la rând, și Kate a avut dificultăți în tranziția de la o fată de clasă mijlocie la o prințesă.

Însă personalul Palatului i-a spus lui Quinn că ea a abordat lucrurile mult mai atent decât omoloaga ei americană, mai în vârstă și mai experimentată.

Angajații au descris-o pe Kate drept „o persoană care absoarbe încet și cu grijă atmosfera unui loc, relațiile dintre oameni și regulile”.

Cu siguranță nu era cineva care „intră brusc și încearcă să schimbe totul după cum crede ea că e bine”. A ales în schimb să-și aștepte momentul și să observe comportamentul celorlalți.

În primii ani, Camilla, mult mai experimentată, a luat-o sub aripa sa, iar Kate a beneficiat, bineînțeles, de sprijinul practic și echilibrat al familiei sale, mai ales al mamei ei, Carole.

Introducerea lui Kate în viața regală cu normă întreagă a fost treptată, prudentă chiar, iar la început a fost în principal o figură de sprijin pentru Prințul William.

Și, deși regina i-a oferit lui Meghan sprijinul unor figuri de încredere precum Sophie, Ducesa de Edinburgh, și Lady Susan Hussey, pentru a o ajuta să se acomodeze, Meghan le-ar fi respins.

„Meghan știe cel mai bine”

Atitudinea de tip „Meghan știe cel mai bine” i-a deranjat pe actualii angajați de la Palatul Kensington.

Într-o declarație pentru Daily Star Online în iulie 2020, Quinn a spus că Meghan s-a certat cu personalul lui Kate după ce i-au refuzat o cerere regală, afirmând: „În acea confruntare s-a concentrat, pentru Meghan, întreaga problemă – e prințesă și e pe locul doi.”

Incidentul s-ar fi petrecut pe când Harry și Meghan locuiau la Nottingham Cottage.

Autorul regal spune că a vorbit cu „cineva care era acolo” și care s-a simțit „foarte inconfortabil” după ce Meghan s-a certat cu un angajat al lui Kate.

Ducesa i-a cerut angajatului să facă ceva, dar acesta a spus: „Îmi pare rău, nu pot face asta pentru că lucrez pentru Kate.”

Meghan „s-a simțit pusă la locul ei” și, ca prințesă, presupunea că atunci când cere ceva personalului, acesta execută.

S-a iscat o ceartă, iar Kate a fost „îngrozită”.

Autorul a adăugat că Meghan e foarte sensibilă la ideea de a nu fi tratată cu același respect ca Kate și nu acceptă ușor astfel de situații.