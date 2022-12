Povestea celui mai faimos cuplu al scenei românești. Nu exista Revelion fără Stela și Arșinel VIDEO

Cel mai faimos cuplu din programele televizate de Revelion a fost Arșinel și Stela Popescu. Nu exista Revelion fără ca cei doi să nu fie prezenți în noaptea dintre ani în programele de varietăți.

Arșinel și Stela Popescu au început să formeze un cuplu pe scenă din anul 1978, când Arșinel l-a înlocuit pe actorul Ștefan Bănică, într-un spectacol. „Actorul Ştefan Bănică, la vremea aceea partenerul de scenă al Stelei, nu a putut să onoreze un spectacol şi aveau nevoie de altcineva cu care să joace. Până la urmă eu am fost cel care l-a înlocuit, apoi am dus la bun sfârşit tot proiectul din vara acelui an şi, pentru că a fost un mare succes, de atunci am rămas împreună o viaţă. Am făcut mii de spectacole”, a povestit Alexandru Arșinel în urmă cu ceva timp.

Oamenii credeau că formează un cuplu și în viața reală

Colaborarea dintre cei doi a durat până la moartea artistei, în anul 2017, la vârsta de 81 de ani. Stela și Arșinel au fost legați și de o prietenie care a rezistat timpului, cu toate că mulți credeau că cei doi formează un cuplu și în viața reală. În realitate, Stela Popescu a fost căsătorită cu textierul Puiu Maximilian, cu care a avut un copil, iar Arșinel cu Marilena, cu care a avut doi copii.

Cu toate acestea, legătura puternică dintre cei doi s-a resimțit cel mai mult în urma dispariției actriței, când Arșinel a spus că s-a dus și o parte din el.

Aproximativ 40 de ani împreună pe scenă

Arșinel și Stela Popescu sunt cunoscuți în special pentru scheciurile pline de umor difuzate de sărbători la televiziunea națională, dar și pentru spectacolele cu care au colindat lumea. Spectacolul „Aplauze, aplauze“, din stagiunea 2008-2009, a marcat împlinirea a 30 de ani de activitate a cuplului Stela Popescu - Alexandru Arşinel. Acest spectacol ar fi urmat să fie prezentat de către cei doi și în luna decembrie a anului 2017, pentru a marca 40 de ani pe scenă a vestitului cuplului, dar artista s-a stins în mod neașteptat cu câteva săptămâni mai înainte.

Cei doi mari actori au fost răsplătiţi, în 2002, cu Premiul special al UNITER pentru teatrul de revistă.