search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei
Articol publicitar

Post Malone, între marile scene ale lumii: de la UNTOLD X la Paris Fashion Week, VMAs până la Super Bowl 2026?

0
0
Publicat:

În vara lui 2025, Post Malone a oferit fanilor un show senzațional la ediția aniversară UNTOLD X, festival care ocupă, pentru al doilea an consecutiv, locul 3 în topul celor mai mari 100 de evenimente muzicale ale lumii. Cluj-Arena găzduit primul concert european din turneul „The Big Ass World Tour” al unuia dintre cei mai influenți artiști ai secoului XXI.

POST MALONE @ UNTOLD X jpeg

În fața fanilor veniți din peste 150 de țări ale lumii, Posty nu a fost doar un artist care a bifat un show într-un turneu. A fost un om care și-a spus povestea prin muzică și un moment care a confirmat puterea artistului american de a transforma orice live într-o experiență memorabilă.

            Dar parcursul său din acest an arată că Post Malone este mai mult decât un star al marilor festivaluri. Billboard l-a inclus pe lista scurtă a artiștilor care ar putea fi headlineri la halftime show-ul Super Bowl 2026, cel mai urmărit show muzical din lume, cu o audiență globală de sute de milioane de oameni.

            Pe lista Billboard se află și alți mari artiști ai lumii: Taylor Swift, Jay-Z, Lady Gaga, Metallica, Green Day, BTS, Future, blink-182, Mariah Carey, Drake . Alăturarea lui Post Malone acestui mix de superstaruri din pop, hip-hop, rock și latino confirmă statutul său de artist global, capabil să unească generații și culturi diferite.

            În paralel, Post Malone și-a extins universul creativ dincolo de muzică. La începutul lunii septembrie, și-a lansat propria colecție de haine, Austin Post, cu o prezentare spectaculoasă în Paris.

POSTY jpg

            Colecția „Season One: At First Light” este o reinterpretare contemporană a esteticii cowboy, cu accente glam și detalii care celebrează moștenirea americană. Denim-ul stratificat, jachetele cu franjuri și broderii aurii, alături de încălțămintea semnată Lucchese, au transformat podiumul într-un manifest vizual. Show-ul s-a încheiat cu un moment impresionant: un model a intrat pe podium călare pe un cal, readucând spiritul vestului american chiar în centrul Parisului.

AUSTIN POST C1 jpeg

            Pentru Post Malone, acest debut în modă este un pas firesc. Artistul a fost mereu recunoscut pentru stilul său eclectic, cu un mix de autenticitate, influențe country și estetică urbană. Colecția Austin Post aduce aceeași energie vizionară pe care o regăsim și în muzica sa: libertate și curajul de a depăși limitele convenționale.

AUSTIN POST C2 jpeg

            La finalul acestei săptămâni, pe 7 septembrie, Post Malone va urca pe scena MTV VMAs 2025, la UBS Arena din New York, o revenire după șapte ani de absență de la cea mai urmărită gală muzicală de televiziune. Show-ul va fi prezentat de LL Cool J și va aduce în prim-plan artiști premiați precum Mariah Carey (Video Vanguard Award), Busta Rhymes (Rock the Bells Visionary) și Ricky Martin (Latin Icon). Lineup-ul vedetelor confirmate include nume mari precum Lady Gaga, Doja Cat, J Balvin & DJ Snake, Conan Gray, Tate McRae și Sabrina Carpenter

            Între festivaluri, podiumuri de modă și speculații privind Super Bowl, Post Malone își consolidează poziția de artist complet și vizionar, un nume care depășește barierele muzicii și devine un reper al culturii globale contemporane.

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
digi24.ro
image
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
stirileprotv.ro
image
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București
gandul.ro
image
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
mediafax.ro
image
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
fanatik.ro
image
Apogeul rușinii politice. AUR și partenerii săi au bătut recordul minimului de voturi la o moțiune de cenzură
libertatea.ro
image
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
digi24.ro
image
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
gsp.ro
image
OUT de la națională! N-au mai suportat umilința și au dat afară selecționerul
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
observatornews.ro
image
Visul Elenei Udrea a devenit realitate! Și-a dus fiica la școală în prima zi. Imagini emoționante
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Cât costă să demolezi o casă veche în 2025: tarife, autorizații și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitura neînțeleasă de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în România
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
O întreagă familie a fost la un pas de tragedie, în prima zi de școală! Părinți și cei doi copii au fost loviți de un autoturism scăpat de sub control
kanald.ro
image
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
CASS eliminat pentru mame, veterani şi alte categorii. Când va intra în vigoare
mediaflux.ro
image
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”
click.ro
image
Clopoțelul a sunat iar! Emoții uriașe pentru părinții Cristi Borcea și Cristina Șișcanu. Ce copii frumușei are Georgiana Lobonț!
click.ro
image
Avertismentul unui medic privind două medicamente des utilizate de români: „Este o problemă uriașă”. De ce și când pot fi periculoase
click.ro
FotoJet (39) jpg
După divorțul răsunător, Jennifer Lopez a apărut la cumpărături cu fiul cel mic al lui Ben Affleck
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
image
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”

OK! Magazine

image
Kate și William, uniți în memoria Reginei Elisabeta. Cum au comemorat-o azi pe răposata suverană

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică