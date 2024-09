Vedetele și-au însoțit copiii în prima zi de școală. Fata Biancăi Drăgușanu a venit însoțită de un câine

Clopoțelul a sunat din nou. Vedetele și-au însoțit copiii la școală și s-au mândrit cu ei pe rețelele de socializare. Chiar dacă au intrat în clasa pregătitoare sau dacă au pășit pe ușa liceului, copiilor nu le-a lipsit sprijinul părinților.

Fetele lui Pepe s-au mutat de anul acesta la o nouă școală privată. Artistul a transmis un mesaj aparte celor două fete ale sale, Maria (12 ani) și Rosa Alexandra (10 ani).

„Sunt mândru pentru dorința voastră de evoluție și curajul de care ați dat dovadă când ați ales mutarea la Olga Gudyn School. Examenele de admitere au fost luate cu succes și argumentele voastre legate de timpul pierdut în trafic până acum plus luptele și răbdarea de a primi o semnătură timp de un an și jumătate sunt dovada faptului că sunteți deja mari și știți ce vreți de la viață. Ați reușit, felicitări și mult succes la învățătură! Vă iubește, tati!" a notat Pepe.

Andreea Bălan și-a însoțit cele două fiice la grădiniță, respectiv școală. Artista a distribuit un clip video în care poate fi observată în timp ce merge alături de fiicele sale spre ore. „Gata, am început școala, Ella clasa a 2-a si Clara grupa mare la grădi, în cadrul Colegiului Național de Muzică George Enescu. An bun școlar tuturor”, a scris aceasta pe Facebook.

Și Oana Roman și-a însoțit fata, pe Isa, la școală. „Prima zi de școală din clasa a IV-a! Voi fi lângă tine în fiecare moment și te voi susține mereu. Știu că ți-ai dorit să simți și sprijinul celuilalt părinte, dar eu voi face tot ce este omenește posibil pentru ca să nu simți nicio lipsă! Mult succes iubirea vieții mele! Te iubesc infinit!", a spus Oana Roman, pe Facebook

Iulia Albu a prezentat poze cu Mikaela, fata sa în timpul deschiderii școlii. Vedeta și-a condus fata la liceul „Nicolae Kretzulescu", acolo unde Mikaela a intrat în clasa a noua.

Și Adda a avut mari emoții pentru fiul ei Alexandru, în vârstă de 8 ani, care a intrat în clasa a II-a. „Acum 8 ani îmi dădea picioare în burtă și mâine începe clasa a doua. Și-a făcut ținută pentru mâine și o poză. Că de marți poartă uniformă și o să facă temele la română cu mă-să și la matematică cu Domnu' Iubire...că dacă le face cu mine e nasol! Să înceapă nebunia: școală, antrenamente, meciuri, concursuri și multe altele! Hai, succes tuturor!", a transmis Adda.

Anda Adam e încântată de faptul că fiica ei, Evelin, a trecut acum în clasa a III-a.

"În fiecare an am emoții când începe școala, zici că în fiecare an o dau în clasa I-a sau clasa zero. Cred că până termină școala o să am la fel emoții! Nu am pe scenă, la concerte, dar am când începe ea școala. Eu sunt mereu mai emoționată decât ea! Acum sper să se adapteze rapid pentru că am mutat fetița cu școala dar ea e foarte încântată de nouă ei școală, doar că nu își cunoaște încă foarte bine colegii. Este într-un colectiv nou. A zis că avea emoții și ea puțin pentru întâlnirea cu noii colegi și că trebuie să mai repete tabla înmulțirii că dacă face exerciții azi cu doamna! Eu i-am spus să stea liniștită că în prima zi de școală nu face tablă înmulțirii și să se relaxeze. Evelin se stresează pentru că vrea să fie ea bună și să fie prima care răspunde mereu bine!", a declarat Anda Adam pentru Click!.

Bianca Drăgușanu a fost alături de fata sa la școală. Sofia a început clasa a doua și a pășit la școală alături de patrupedul ei preferat. Alături de fetiță nu a lipsit nici Victor Slav, tatăl său.

Valentina Pelinel (43 de ani) le-a urat succes celor trei copii ai săi în noul an școlar. Milan (8 ani) a intrat în clasa a II-a la școala „Mark Twain", iar gemenele familiei Borcea, mezinele Rania și Indira, care au acum 5 ani și jumătate, au pășit în ultimul an de grădiniță.

