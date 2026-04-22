Video Părinții celebrei Natalie Portman au făcut o vizită simbolică în Republica Moldova. Mesajul primarului din Telenești către actriță

Părinții celebrei actrițe Natalie Portman, Avner Hershlag și Shelley Stevens, au revenit pe 20 aprilie în Telenești (Republica Moldova), localitatea de unde începe, de fapt, povestea familiei. „Vizita a avut o puternică încărcătură simbolică, fiind dedicată reconectării cu rădăcinile și memoria familială”, scrie Asociația Băștinașilor din orașul Telenești.

Programul a inclus o întrevedere oficială cu primarul Vadim Lelic, în cadrul căreia au fost discutate relațiile dintre oraș și diaspora, inclusiv comunitatea evreilor originari din Telenești.

Discuțiile au evidențiat atât dimensiunea istorică a acestor legături, cât și potențialul lor de valorificare prin inițiative culturale și proiecte de cooperare. Vizita a continuat cu un moment de reculegere la cimitirul local.

Potrivit informațiilor oficiale, bunica actriței Natalie Portman s-a născut în Telenești, iar familia a locuit ulterior în Chișinău, înainte de a emigra în Israel în 1978 și, ulterior, de a se stabili în Statele Unite ale Americii.

„Parcursul lor reflectă o istorie mai largă a diasporei, dar și o continuitate care, peste timp, a ajuns să fie asociată cu una dintre cele mai cunoscute figuri ale cinematografiei mondiale”, conform sursei citate.

Vizita face parte dintr-un demers mai amplu al autorităților locale din Telenești de consolidare a relațiilor cu diaspora, bazat pe patrimoniu comun, identitate și deschidere internațională.

La final, primarul Vadim Lelic a transmis, prin intermediul părinților, un mesaj către actriță, menționând existența unui angajament preliminar privind organizarea unei serate „Hollywood–Telenești” la Casa de Cultură din oraș.

Natalie Portman are origini româneşti

În vârstă de 44 de ani, Natalie Portman a vorbit în repetate rânduri despre originile sale. Actrița a dezvăluit că bunicii din partea tatălui provin din România și Polonia.

Născută la Ierusalim sub numele Natalie Hershlag, după tatăl său, Avner Hershlag, actrița a ales ulterior pseudonimul „Portman” pentru a-și proteja familia de expunerea publică. Ea și părinții săi au locuit în Ierusalim până la vârsta de trei ani, după care s-au mutat în Washington D.C., iar ulterior în statul Connecticut și, în cele din urmă, la New York.

Nu este singura vedetă de la Hollywood cu rădăcini est-europene. Actori precum Dustin Hoffman, Harvey Keitel sau Winona Ryder au descoperit, la rândul lor, că au origini în România sau în regiune.