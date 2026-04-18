Prima „femeie fatală” a cinematografiei: povestea fascinantă a actriței care a devenit un fenomen mondial

Singura actriță arestată, în secolul XX pentru un moment artistic considerat indecent, a fost americanca Mae West. Specialiștii spun că ea a fost mai mult decât o actriță, a fost un adevărat fenomen cultural, o forță a naturii care a provocat normele puritane ale societății, schimbând mentalități.

Începutul secolului al XX-lea a fost o perioadă de tranziție în care rămășițele lumii vechi erau înghițite treptat de un val de modernitate ce se revărsase în toate ungherele societății. În ciuda modernizării accelerate, provocate și de a doua revoluție industrială, societatea din Europa și Statele Unite era încă puternic marcată de conservatorism, pudicitate și prejudecăți. Exista încă inegalitate de gen (femeile nu aveau drepturi politice în multe țări), rasism și segregare (mai ales în SUA), stereotipuri culturale și diferențe enorme între elite și clasa muncitorească.

Schimbarea a fost adusă mai ales de personaje îndrăznețe — inclusiv de vedete și „influenceri” ai vremii din lumea artistică și filosofică. Totodată, secolul al XX-lea a fost marcat de apariția conceptului de „sex-simbol”, odată cu dezvoltarea cinematografiei și a culturii de masă. Aceste figuri au avut o influență hotărâtoare în schimbarea percepțiilor; sexualitatea a devenit mai vizibilă în spațiul public, fiind treptat normalizată.

Unul dintre primele sex-simboluri, o artistă cu o influență covârșitoare, a fost Mae West, femeia care a șocat societatea în care a trăit. Ea a fost printre primii artiști care au militat pentru drepturile persoanelor din comunitatea LGBTQ+, pentru emanciparea femeilor și pentru o societate fără rasism sau prejudecăți absurde. A militat totodată pentru libertatea de gândire, fiind și una dintre primele femei producător, regizor și scenarist din istoria teatrului și filmului. A rămas în istorie drept „o statuie a libertății libidoului”, așa cum a fost supranumită în epoca sa.

Puștoaica talentată, fiica unui model și a unui luptător

Povestea lui Mae West a început pe 17 august 1893, în cartierul Bushwick din Brooklyn, New York. Se numea, de fapt, Mary West, Mae fiind ulterior numele său de scenă. Mama sa era Mathilde Delker, un model de corsete și modă, iar tatăl său, John Patrick „Battlin' Jack” West, un fost luptător de performanță care a fondat ulterior o agenție de detectivi particulari.

Mama ei a fost o imigrantă germană din Bavaria, care a sosit în America în 1886, împreună cu frații și părinții săi. Bunica paternă a lui West era de origine irlandeză, iar bunicul patern, John Edwin West, avea ascendență engleză și scoțiană. Mae West a copilărit în cartierele New York-ului, în Woodhaven (Queens), iar mai apoi în Williamsburg și Greenpoint din Brooklyn.

Aplecarea către artă a lui Mae West a fost observată încă din copilărie. Avea doar cinci ani când a apărut pe scenă la o serbare a bisericii. Ulterior, a început să apară în spectacole de amatori la vârsta de șapte ani, câștigând frecvent premii la concursurile locale de talente. Și-a început cariera profesională în vodevil, în cadrul companiei Hal Clarendon Stock, în 1907, la vârsta de 14 ani. Ca interpretă-copil, West a folosit numele de scenă „Baby Mae”.

Din mahalalele New York-ului pe Broadway

Mae West a devenit o adolescentă superbă, cu păr blond, ochi albaștrii și un corp în formă de clepsidră, cu forme accentuate. A atras de la început privirile dar și pe producătorii dornici să facă bani cu ea în spectacolele de vodevil din New York.

West a avut prima apariție într-un spectacol pe Broadway în 1911, la vârsta de 18 ani, într-o producție de revistă „A La Broadway” pus în scenă de fostul ei profesor de dans, Ned Wayburn. Spectacolul s-a închis după doar opt reprezentații, dar West a fost lăudată într-o recenzie din New York Times, care nota că „o fată pe nume Mae West, până acum necunoscută, a plăcut prin grotescul ei și prin modul plin de viață în care a cântat și a dansat”.

A apărut apoi în „Vera Violetta”, unde a jucat și Al Jolson, iar în 1912 a interpretat-o pe La Petite Daffy, o „vampă copil”, în „A Winsome Widow”. West a continuat să își construiască cariera în vodevil, apărând în rețele de spectacole precum cea condusă de Gus Sun din Ohio. Ea i-a atribuit mamei sale meritul de a fi fost un susținător constant, care credea că tot ce făcea Mae era „fantastic”, deși alți membri ai familiei, inclusiv o mătușă și bunica paternă, nu erau de acord cu cariera ei scenică.

Mae West spunea că apropierea de mama ei și modul total avant-garde de educație aplicat de nemțoaica ajunsă în New York i-au consolidat artistei încrederea în sine. De altfel, stilul extrem de lejer, relaxat al lui Mae West, a fost determinat decisiv de relația cu mama ei.

În 1918, West a atras atenția în mod semnificativ în spectacolul fraților Shubert - „Sometime” jucând alături de Ed Wynn. Personajul ei, Mayme, a dansat shimmy (dans oriental din șolduri), iar fotografia ei a apărut pe partitura popularului număr muzical „Ev'rybody Shimmies Now”. Cu toate acestea, Mae West era încă o artistă de duzină, care scandaliza prin atitudinea ei mult prea erotică pentru societatea în care trăia. Practic era o artistă care înțelegea omul de rând și juca pentru omul de rând, aducându-l în sălile de spectacole. Mae West era ca un adevărat magnet pentru public. Și nu doar fiindcă era frumoasă și irezistibil de sexy ci și datorită mesajului său direct, pe înțelesul tuturor.

Artista care a făcut pușcărie pentru că a fost prea sexy. Nașterea unei legende

Mae West a devenit atât de faimoasă în lumea vodevilului și a teatrului de revistă new-yorkez, încât nu a mai fost nevoită să depindă de producători. A început să-și scrie și să-și regizeze propriile piese pe Broadway sub pseudonimul Jane Mast, fiind și din acest punct de vedere o deschizătoare de drumuri într-o lume în care regizorii, scenariștii și producătorii erau, de regulă, bărbați.

Primul său spectacol, intitulat sugestiv „Sex”, a avut premiera în 1926. Mae West era scenarista, regizoarea și actrița din rolul principal. Piesa nu miza doar pe senzualitate, ci explora viața dură a unei prostituate — o temă considerată scandaloasă pentru acea vreme, dar care a funcționat ca un veritabil distrugător de tabuuri.

Deși criticii conservatori au desființat spectacolul, succesul la public a fost fulminant; era un veritabil hit pe Broadway. Producția a intrat însă în coliziune cu autoritățile orașului, presate de plângerile grupurilor religioase. În urma unei descinderi a poliției, Mae West a fost arestată împreună cu întreaga distribuție și judecată pentru „atentat la moralitate”.

Pe 19 aprilie 1927, a fost condamnată la 10 zile de închisoare pentru „coruperea morală a tineretului”. Deși ar fi putut plăti cauțiunea pentru a evita celula, West a ales pedeapsa cu închisoarea. Era extrem de inteligentă și a intuit corect că detenția îi va aduce o popularitate și mai mare. Chiar și în pușcăria de pe Welfare Island, Mae West a reușit să facă spectacol.

A luat cina cu directorul închisorii și cu soția acestuia, declarându-le reporterilor că, în timpul detenției, a purtat propria lenjerie de mătase în locul celei din „pânză de sac” furnizate celorlalte deținute. A ispășit opt zile, beneficiind de o reducere de două zile pentru bună purtare. Ulterior, a declarat jurnaliștilor că piesa ei fusese „o operă de artă”. Atenția presei din jurul acestui incident i-a impulsionat cariera, exact așa cum anticipase.

Mae West a continuat să șocheze. Următoarea ei piesă, „The Drag”, aborda tema homosexualității, un alt subiect tabu al vremii. Artista descria acest spectacol drept una dintre „tragi-comediile vieții”. Evident, a întâmpinat probleme și de această dată. După un mini-turneu prin Connecticut și New Jersey, spectacolul nu a mai ajuns pe Broadway din cauza eforturilor „Societății din New York pentru Suprimarea Viciului” de a interzice orice tentativă a actriței de a-l pune în scenă. „Părinții orașului m-au rugat să nu aduc spectacolul la New York, pentru că nu erau pregătiți să gestioneze agitația pe care ar fi provocat-o”, preciza Mae West.

Ea a fost, de altfel, principalul motiv pentru care a fost implementat rigurosul „Cod Hays” (un set de reguli de cenzură auto-impuse de studiouri). Cenzorii erau obsedați de ea pentru că „pericolul” nu stătea neapărat în ceea ce spunea, ci în cum o spunea; inflexiunile vocii și privirile ei sugerau mai mult decât orice scenariu explicit. A luptat împotriva acestor restricții cu o inteligență sclipitoare, mascând sugestiile sexuale în spatele unor glume aparent inofensive și obligându-i pe cenzori să pară absurzi în încercările lor de a o cenzura.

O artistă-fenomen care a luptat pentru schimbarea mentalităților

Mae West a fost una dintre primele artiste cu statut de „vedetă” și „sex-simbol” care a susținut dreptul la emancipare al femeii. Totul într-o manieră echilibrată: nu era genul de feministă care ducea lucrurile la extrem, fiind foarte feminină, dar în același timp militantă.

Totodată, încă din anii '20, ea a susținut drepturile homosexualilor și a vorbit public împotriva brutalității poliției față de bărbații gay. Ea exprima o credință revoluționară pentru acea vreme: aceea că bărbații gay erau suflete de femei în corpuri de bărbați, susținând că a lovi un bărbat gay era echivalent cu a lovi o femeie. Atitudinea ei față de homosexualitate era una de înțelegere și acceptare, bazată pe respectarea intimității.

„Cred că lumea datorează homosexualilor, bărbați și femei, mai multă înțelegere decât le-am oferit până acum. Filosofia mea pe acest subiect este «trăiește și lasă-i și pe alții să trăiască» și cred că toată lumea are dreptul să facă ce vrea — atât timp cât totul se întâmplă în privat”, preciza Mae West în lucrarea sa din 1975, „Mae West: Sex, Health, and ESP”.

De altfel, pe tot parcursul anilor '20, Mae West a continuat să scrie piese, să le regizeze și să le interpreteze cu trupa sa. Erau spectacole prin care milita pentru drepturile sociale ale categoriilor marginalizate sau segregate. Totul era „ambalat” în glume și gaguri directe, fără perdea și pe înțelesul tuturor, ceea ce a transformat-o într-o regină a vodevilului și a teatrului de revistă new-yorkez.

Și asta în ciuda criticilor care au desființat-o în repetate rânduri. Controversele stârnite au ajutat-o să rămână pe prima pagină a ziarelor și să umple sălile. Piesa ei din 1928, „Diamond Lil”, în care prezenta povestea unei femei dezinvolte și inteligente din anii 1890, a devenit un succes răsunător pe Broadway.

Femeia care a salvat Hollywood-ul

În 1932, la vârsta de 38 de ani — vârstă la care multe artiste ale epocii se retrăgeau — Mae West, o adevărată „bombă sexy” dublată de o inteligență sclipitoare, și-a făcut debutul la Hollywood. Ea a salvat, practic, studiourile Paramount Pictures de la faliment, devenind cartea câștigătoare a producțiilor cinematografice din anii '30. Cu rolurile ei tragico-comice și sex-appealul specific, Mae West umplea sălile de cinema până la refuz.

Primul ei film, „Night After Night” (1932), a anticipat abordarea dezinvoltă caracteristică producțiilor sale ulterioare. „She Done Him Wrong” (1933), o adaptare a piesei „Diamond Lil”, a rămas memorabil pentru felul amuzant în care artista rostea replici precum „De ce nu vii într-o zi să mă vezi?”, încărcându-le cu implicații sugestive. Mae West și-a scris singură multe dintre textele pe care le-a interpretat, succesul ei fulminant transformând-o în sex-simbolul Americii.

Popularitatea ei a atins cote incredibile: în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, soldații Aliați au numit vestele lor de salvare gonflabile „Mae Wests”, în onoarea siluetei sale de tip clepsidră. Ulterior, în anii '40 și '50, ea a continuat să șocheze publicul apărând pe scenă înconjurată de tineri musculoși, sfidând din nou convențiile de vârstă și gen.

Până în 1933, West devenise una dintre cele mai mari atracții de box office din Statele Unite, iar până în 1935 era cea mai bine plătită femeie și a doua cea mai bine plătită persoană din SUA.

Secretele frumuseții unui sex-simbol american

Mae West nu a crezut în instituția căsătoriei. S-a iubit liber cu diverși parteneri. La vârsta de 60 de ani s-a căsătorit însă cu un bărbat cu 30 de ani mai tânăr. Un tip musculos, fost Mr California, care făcea parte din trupa ei de dansatori și modele. Mae West arăta impecabil la 60 de ani și era atrăgătoare inclusiv pentru soțul ei de 30 de ani. Sex simbolul american și-a dezvăluit o parte din secrete în cadrul unui interviu din 1954, luat de jurnalista Lydia Lane.

În primul rând este vorba despre exercițiile fizice. „Exercițiile fizice te mențin tânăr și sănătos. Dacă nu ai mult timp sau spațiu, fă exerciții în pat. Începe cu degetele de la picioare, mișcă-le, întinde-le, încordează-le, apoi relaxează-le. Parcurge tot corpul în acest fel. Lucrează-ți gleznele, picioarele, genunchii, coapsele, abdomenul, ridică din umeri, rotește capul, respiră adânc și ai doar gânduri plăcute. Șterge orice grijă din minte. Trebuie să faci asta dacă vrei să te menții în formă”, preciza aceasta.

Apoi alimentația era foarte importantă. Mae West nu ținea cure de slăbire, din contră mânca destul de proteic.

„Tatăl meu se gândea mai mult la ce beneficii îți aduce mâncarea decât la ce gust are. Între spectacole, beau supă de pui cu un ou în ea pentru energie sau suc de friptură crudă. Când am spectacol, hainele mele sunt atât de strâmte încât reduc mesele la doar două pe zi. Evit să mănânc legume cu carne pentru că am observat că asta mă balonează”, preciza Mae West.

În plus, actrița avea dinții perfecți. „Sunt atât de perfecți încât oamenii cred că sunt falși, dar Dumnezeu a fost bun cu mine. Nu am nicio singură plombă. Cred în periatul dinților foarte des și în stimularea gingiilor cu sare. Prefer praful de dinți în locul pastei și folosesc întotdeauna o apă de gură cu parfum de trandafiri”, adaugă aceasta.

Mai mult, Mae West preciza că atitudinea era cea mai importantă. „Gândirea pozitivă. Verifică-ți atitudinea. Tot ce are nevoie o femeie este un singur bărbat bun, iar adesea fetele tăcute obțin cei mai buni soți”, adăuga aceasta.