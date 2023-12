Motivul pentru care Amalia Năstase a renunțat la dietele de slăbit. „Când ești în cel mai mare stres posibil, te oprești într-o ciocolată”

După ce s-a confruntat ani de-a rândul cu fluctuații de greutate, mai ales după ce a adus pe lume și al treilea copil, Amalia Năstase nu mai vrea să audă de diete draconice. Vedeta recunoaște că i-ar plăcea să fie ceva mai slabă, dar e conștientă că nu mai poate ajunge la aceeași siluetă din tinerețe.

Amalia Năstase, în vârstă de 47 de ani, a uimit pe toată lumea când în urmă cu ceva timp a slăbit 30 de kilograme. Din păcate, fosta soție a lui Ilie Năstase s-a îngrășat din nou, dar de data asta spune că nu mai are timp pentru dietă și explică și motivul.

„Nu prea țin în momentul ăsta o dietă, după cum se vede. Mă rog, țin un fel de fasting, dar când ai foarte multe proiecte și muncești foarte mult, cam uiți de diete. Le-am ținut în timpul pandemiei, de stăteam acasă! Acum nu prea am timp să mă fandosesc și cu diete! O să am timp și de diete, dar când o să termin munca. Eu, din păcate, când sunt stresată și când am multă muncă, cam scap în ele așa”, a mărturisit fosta soție a lui Ilie Năstase, potrivit VIVA!

Amalia Năstase a recunoscut sincer că atunci când se simte stresată mănâncă ciocolată.

„Când ești în cel mai mare stres posibil, te oprești într-o ciocolată. Nu am controlul ăla de sine în care să zic: Nu, acum mă duc și mănânc doi morcovi, dar când faci multe lucruri mișto și care te împlinesc, devine puțin secundar”, a mai adăugat ea.

De asemenea, Amalia Năstase a mărturisit că își dorește să slăbească, însă pentru moment nu este decisă dacă va începe sau nu o nouă dietă.

„Și mie mi-ar plăcea să arăt ca la 20 de ani, aveam 53 de kilograme atunci, dar nici nu-mi petrec toată ziua gândindu-mă că nu mai sunt ca atunci, pentru că am făcut multe lucruri de atunci care mă împlinesc. Trebuie să și slăbesc, că nu pot să rămân așa!”, a mai spus aceasta, potrivit sursei citate.