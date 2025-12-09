Monica Pop și prietenele sale, date afară dintr-un restaurant din Capitală. „S-a purtat execrabil”

Monica Pop, cunoscut medic oftalmolog prin aparițiile sale televizate, a trecut recent printr-o experiență revoltătoare într-un restaurant din București. Alături de câteva prietene, medicul a fost nevoit să părăsească localul după ce a cerut unui angajat să închidă o ușă prin care intra un curent puternic.

„Am stat aproape de o ușă care se deschidea tot timpul și venea frig de afară. Și la un moment dat era și muzica acolo, ca în orice restaurant. Am spus unei doamne, unui domn, nici nu mai știu, unui tânăr, că îl rog să închidă ușa, că vine frig de afară. În momentul ăla a venit un relativ tânăr care avea, așa am reținut eu, avea un cercel în urechea stângă. Și a început să ne spună aici nu se ridică tonul, ieșiți afară, ați venit cu PSD-ul și cu comuniștii și cu… Deci ceva ce nu se poate crede așa ceva. În primul rând, ce legătură are politica cu asta? Cu el o fi având, dar în niciun caz, niciuna dintre noi nu face parte din niciun fel de partid. E un aspect”, a declarat medicul Monica Pop pentru un post TV, scrie click!

Atitudinea angajatului a fost, potrivit medicului, extrem de agresivă și complet nejustificată.

„În al doilea rând, felul în care s-a purtat și a zis ieșiți afară, că dacă nu chem paza. Pentru atâta lucru, deci credeți-mă că n-a fost absolut nimic altceva. Am zis să cheme paza. Să vedem pentru ce motiv cheamă paza, pentru că i-am spus să închidă ușa. Deci e incredibil, incredibil. Ce vă spun, a început o escaladă, că sunteți niște comuniste și nu știu ce, știu eu cine sunteți. Adică s-a purtat execrabil, nu s-a întâmplat niciodată ca o persoană și nici una din prietenele mele, care vă spun încă o dată, toate sunt niște doamne, niște personalități și unele cu funcții, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva și n-am văzut și n-am auzit un astfel de comportament din partea cuiva. El a dispărut total. Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, ca să spun așa, erau consternați pentru că a fost o situație absolut incredibilă”, a mai povestit Monica Pop.