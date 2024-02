Tânăra care pictează bucuria pe fețele copiilor. Folosește matematica pentru a crea lucruri magice

Adriana Boboc îmbină pasiunea pentru matematică cu cea pentru pictură și creații manuale. Din mâinile ei ies handmade-uri spectaculoase, iar copiii devin personaje de poveste prin picturile pe care le face pe fețele lor.

Adriana Boboc (40 de ani) este pasionată de obiectele handmade și pictura pe piele, deși are o înclinație naturală către științele exacte și în special către matematică. „Dacă stai să te gândești, totul este matematică. Și în natură și în viața noastră de zi cu zi”, spune simplu tânăra.

A urmat Liceul Teoretic „Dunărea” din Galați, pe specializarea matematică-informatică, și a absolvit apoi Facultatea de Studii Economice a Universității „Dunărea de Jos”. A activat pe relații internaționale la o firmă privată timp de doi ani și a lucrat și într-o bancă, dar ce avea să îi schimbe cu adevărat destinul a fost propria nuntă, pe care a organizat-o în 2008.

„Îmi doream altceva pentru nunta mea, dar găseam așa ceva la niște prețuri exorbitante. Mă refer la invitațiile de nuntă, ornamente și mărturii. Prin urmare, am hotărât să fac singură totul. Am creat un concept și am mers la mai multe firme care se ocupau de producerea acestor lucruri, dar au venit cu prețuri de nu te puteai apropia. Atunci am decis să implic toată familia”, a explicat Adriana pentru „Adevărul” cum a pus pe picioare propria afacere.

Impresionați de ce au văzut la nunta ei, prietenii de familie și rudele au rugat-o să le facă diverse lucruri pentru botez sau alte evenimente și așa a început totul. Și-a deschis ulterior un atelier în Galați, unde crează alături de mama ei tot felul de minunății, pornind de la jucării, coșulețe împletite cu diverse ornamente și până la felicitări, păpuși și decoruri personalizate pentru camera copiilor.

Toate sunt unicat și sunt create manual. „E ceva ce îți atrage atenția și de acolo înflorește. Și așa de la o mică idee ajungi să faci ceva wow”, povestește tânăra ce stă în spatele creațiilor sale spectaculoase.

Personaje de poveste prind viață pe chipurile micuților

La fel de uimitoare sunt și picturile pe care le realizează pe fețele copiilor, dar și pe cele ale adulților. Pictura pe față este, de altfel, o altă mare pasiune de-a ei, pe lângă creațiile handmade.

Ne mărturisește că abia aștepta să vină Halloween-ul ca să aibă motiv să se deseneze singură pe față. Acum trei ani a fost la un semimaraton la Iași și atunci i-a venit ideea să picteze pe față toată echipa de la Galați.

„Am făcut senzație. Au venit și alți concurenți și m-au rugat să îi pictez și pe ei”, își amintește Adriana cum a început nebunia cu pictura pe față. Îi ia cam 30 de minute ca să picteze fața unui copil și ne spune cu umor că nu e o problemă când mai greșește, pentru că șterge și o ia de la capăt. Pe fețele copiilor prind viață pisici, câini, rechini și dinozauri.

„Un copil mi-a cerut să îi desenez steagul Coreii de Sud pentru că îi place foarte mult cultura lor și își dorește să ajungă în această țară. Frățiorul lui mi-a cerut să îi desenez un hanorac, care are un fermoar ce se trage peste ochi”, ne descrie Adriana câteva dintre cererile mai atipice ale micuților.

La toate acestea se adaugă unicorni și fluturași, dar de departe pictura pe față care a solicitat-o cel mai mult a fost un Avatar. „Copilul și-a sunat apoi toți prietenii prin Video Call ca să vândă puiul de Avatar”, povestește râzând tânăra, care s-a amuzat teribil de întâmplare cu cei prezenți la eveniment.

Mai bine pictură pe față decât socializare cu Mickey Mouse

Adriana folosește vopseluri speciale pentru pictura pe față, lipsite de toxicitate și care nu provoacă alergii. Creațiile ei costă între 15 și 20 de lei, la evenimentele private, în funcție de complexitatea picturii pe care o realizează.

Participă și la multe evenimente caritabile, unde face gratuit desene pe față, iar gradual pasiunea ei s-a transformat într-un adevărat fenomen în Galați. Își amintește că la un eveniment caritabil pentru copii, micuții stăteau lângă ea ca să îi picteze pe față și îl ignorau pe cunoscutul Mickey Mouse.

Banii care s-au strâns atunci au mers către copiii cu probleme medicale care aveau nevoie de susținere financiară. Adriana vede pictura tot prin perspectiva matematicii.

„Orice lucru are o simetrie a lui. Poate nu este foarte clară, dar ea există. La picturile pe față pornesc de la un punct focal. Este o zonă de deasupra nasului, iar de acolo extind pictura spre față”, explică tânăra.

Visul ei este să ajungă cât de curând la nivelul la care să îi poată învăța și pe alții tainele picturii pe față, pentru a face și mai cunoscută această artă ce presupune multă migală și răbdare.

Păpușile care fac senzație

Nu s-a gândit niciodată că vine la atelier ca la serviciu, ci doar ca să își materializeze pasiunea. „Asta cred că este cel mai important. Să găsești ceva care să îți placă și apoi să îl faci din inimă, cu drag. Când îți spune lumea că ai mâini de aur sau că i-am dat pe spate cu creațiile mele, te motivează să faci lucrurile și mai bine”, spune tânăra.

Munca ei este recunoscută în cele mai inedite moduri. De pildă, la o nuntă, formația de dansatori populari chemată să presteze s-a pozat cu lumânarea mirilor, pe care Adriana o ornase cu totul atipic, cu o mândruță îmbrăcată în portul tradițional românesc.

Tânăra își folosește imaginația și creativitatea pentru a crea lucruri care se pliază pe dorința și nevoile clienților. De pildă, banalele prosoape folosite la botez când este scos copilul din cristelniță le-a transformat în minihalate inedite, iar trusourile de botez le-a aranjat sub forma unor torturi, spre amuzamentul și admirația celor care le cumpără.

La mare căutare sunt și decorațiunile pentru camera copiilor, dar și păpușile create altfel, care atrag imediat privirea, indiferent în ce colt al camerei ar fi puse. „Introduc în calculator imaginea pe care o vreau, o editez, apoi o transfer către mașina de brodat și de acolo începe joaca”, explică tânăra cum prind viață păpușile ei.

Asamblarea păpușilor o face manual, iar fiecare dintre acestea este umplută cu puf siliconic hipoalergenic, ce poate fi spălat fără probleme la mașina de spălat. Păpușile sunt atât de expresive, încât îți dau impresia că îți vorbesc. Adriana face și seturi pentru mire și mireasă, cu halate din tafta și prosoape personalizate.

→ Imaginea 1/14: Adriana Boboc FOTO arhiva personala (21) (1) jpg

GALERIE FOTO ADRIANA BOBOC

„Țin foarte mult la calitate și vreau ca oamenii să înțeleagă care este diferența între un produs oarecare dintr-un magazin și un produs realmente deosebit, care rezistă în timp și care îți mulțumește sufletul. Când se îmbracă cu o haină făcută de mine, simt realmente că îi ia în brațe și le dă acel sentiment de confort, de liniște interioară”, este starea cu care Adriana Boboc vrea ca toți care îi admiră și îi cumpără creațiile să rămână.