Donald Trump pretinde că Taylor Swift l-ar susține în cursa electorală, folosind imagini editate cu AI

Donald Trump a postat o serie de imagini generate de inteligența artificială pe contul său Truth Social, susținând în mod fals că Taylor Swift l-a susținut pentru funcția de președinte.

Duminică seara, Donald Trump a distribuit mai multe capturi de ecran ale postărilor X în care apar femei care poartă tricouri „Swifties for Trump”, transmite Variety.

Multe dintre fotografii par să fi fost modificate, iar o captură de ecran este a unui articol de știri satiric care susține că anularea spectacolelor lui Swift la Viena din cauza unui complot terorist dejucat a determinat Swifties să se îndrepte către Trump.

O altă captură de ecran o prezintă pe Taylor Swift photoshopată ca Unchiul Sam, alături de mesajul „Taylor vrea ca tu să votezi cu Donald Trump”.

„Accept!” Trump a scris în descierea postării.

Reprezentanții lui Swift nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii a Variety.

Starul pop nu și-a pus încă numele în spatele unui candidat prezidențial pentru alegerile din 2024, dar l-a susținut pe Joe Biden în 2020 și l-a luat în vizor pe Trump într-un tweet în acel an, după răspunsul acestuia la protestele lui George Floyd.

„După ce ai alimentat focul supremației albe și al rasismului în întreaga ta președinție, ai tupeul să pretinzi superioritate morală înainte de a amenința cu violența? «Când încep jafurile, încep împușcăturile???»” a scris Swift. „Te vom elimina prin vot în noiembrie”.

Trump a vorbit anterior despre Swift în cartea lui Ramin Setoodeh, co-redactor-șef al Variety, „Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass”, numind-o „frumoasă”, dar „liberală”.

„Cred că este frumoasă - foarte frumoasă! O găsesc foarte frumoasă. Cred că este liberală. Probabil că nu-i place Trump. Am auzit că este foarte talentată”, a spus el. „Cred că este foarte frumoasă, de fapt - neobișnuit de frumoasă!”

Pe măsură ce Convenția Națională Democrată începe la Chicago în această săptămână, este de așteptat ca vicepreședintele Kamala Harris să accepte nominalizarea partidului cu ajutorul multor invitați celebri. Mindy Kaling, Kerry Washington, Tony Goldwyn și Ana Navarro au confirmat că vor fi gazdele evenimentului, iar alte vedete de mare putere vor apărea cu siguranță pe parcursul evenimentului.