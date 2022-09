Mel C / Sporty Spice ar fi fost agresată sexual înaintea concertului de debut al Spice Girls

Melanie C, pe numele complet Melanie Chisholm, cunoscută sub numele de Sporty Spice, a afirmat în cadrul unui podcast că a fost agresată sexual înaintea concertului de debut al trupei pop Spice Girls, relatează The Guardian.

Fosta membră a trupei britanice a făcut dezvăluirea în timpului podcastului „How to fail”, unde era invitată pentru a-și promova noul ei memoriu „Who I Am". Aceasta a afirmat că incidentul s-ar fi petrecut la un hotel din Istanbul. Mai mult decât atât, întâmplarea ar fi făcut-o să se simtă „vulnerabilă” și „abuzată”.

„Ceea ce mi s-a întâmplat, am cam îngropat imediat, pentru că mai erau alte lucruri pe care să mă concentrez”, a afirmat ea, adăugând că săptămânile de repetiții și pregătire pe care le făcuse cu trupa au făcut-o să-și dorească să se concentreze asupra concertului, mai degrabă decât pe agresiune. „Totul mergea către exact ce îmi dorisem să fac dintotdeauna", i-a mai spus ea gazdei podcastului Elizabeth Day.

„Nu am vrut să fac tam-tam, dar nici nu am avut timp să procesez incidentul”, a mai afirmat fosta membră a trupei pop Spice Girls.

Artista a descris atacul drept „blând" în spectrul agresiunilor sexuale și a afirmat că deși inițial nu intenționa să menționeze agresiunea în cartea sa, a hotărât să includă întâmplarea după ce și-a amintit într-un vis. „Cred că este foarte important pentru mine să spun ce s-a întâmplat și să conștientizez situația și s-o procesez".

„Lucruri groaznice se întâmplă mereu, iar această situație nu a fost la fel de rea pe cât putea să fie", a afirmat Melanie C, precizând că aflându-se „într-un mediu în care îți scoți hainele în prezența unui profesionist" i-a sporit ulterior confuzia în privința evenimentului. „M-am simțit vulnerabilă, m-am simțit rușinată".

În anii de după destrămarea trupei pop Spice Girls, Chisholm a vorbit despre greutățile cu care s-a confruntat când făcea parte din grup. În anul 2020 ea a afirmat pentru The Guardian că „se lupta cu o tulburare alimentară și suferea de depresie" când trupa a atins apogeul.

În anul 2021, ea a depus o plângere împotriva News Group Newspapers, afirmând că a fost o victimă a hacking-ului telefonic.