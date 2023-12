Marea iubire a cascadorului Szobi Cseh. Femeia de care s-a îndrăgostit nebunește în timp ce era însurat: „Am furat-o”

Desemnat în anul 1985 unul dintre cei mai buni cascadori din Europa, Szobi Cseh ar fi împlinit astăzi 81 de ani. Printre casacadoriile executate se numără unele deosebit de spectaculoase și nerepetate de alticineva. În plan personal, Szobi a iubit la nebunie o singură femeie.

În 2012, Szobi Cseh a aflat că are o tumoare la coloana vertebrală. În ultimele luni de viață, în 2014, cascadorul a fost chiar în pericol de paralizie. Fire curajoasă, Szobi Cseh a crezut mereu că se va vindeca.

"Nu mi-a fost frică nicio secundă că dau colţul. Nu m-a interesat. Dumnezeu ţine cu mine şi nu m-a lăsat. E o stare de bine când e să te duci. Când nu mai ai energie pentru simţuri nu mai ai nici durere. E o stare de bine, de maximă relaxare, dar de maximă slăbiciune", spunea actorul într-un interviu acordat la începutul anului 2014.

A lucrat la Circul de Stat din București

Potrivit Wikipedia, Szabolcs Imre Cseh, cunoscut ca Szobi Cseh s-a născut într-o familie de secui şi a urmat cursurile renumitului liceu Andrei Şaguna, din Braşov. Apoi, a ales să îşi facă studiile la Institutul de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. A terminat facultatea în 1966. Pe când era student, Szobi Cseh a fost zburător la trapez, la Circul de Stat din Bucureşti. Anul trei de studenţie i-a adus prima colaborare cu regizorul Sergiu Nicolaescu, în filmul "Dacii". După ce a înfiinţat, la sfârşitul anilor 60, prima trupă profesionistă de cascadori din România, Szobi Cseh a mers, în anii 70, în Germania. A devenit în scurt timp coordonator al şcolii de cascadori din acest stat, unde a colaborat cu Peter Fogel, regizor de acţiune şi cascador.

În 2009, Szobi Cseh (Szabolcs Imre Cseh) a primit decoraţia "Ordinul Naţional Serviciul Credincios", în grad de Cavaler, acordat de Preşedinţia României - Cancelaria Ordinelor, pentru cariera sa cinematografică şi pentru programele sale sociale dedicate copiilor defavorizaţi.

În plan personal, Szobi Cseh a povestit cum a cunoscut-o pe Simona, femeia de care s-a îndrăgostit nebunește în timp ce era însurat cu prima sa soție, Ioana Bulcă, scrie fanatik.ro.

Simona este cea care i-a dăruit doi copii și i-a fost alături timp de 38 de ani. S-au căsătorit a doua zi după ce el a divorțat de actrița Ioana Bulcă.

„Într-o zi, când treceam pe lângă liceul Dante Alighieri, am văzut-o pe actuala soție, care mi s-a părut cea mai frumoasă de pe pământ. Nu mai văzusem așa o frumusețe, credeam că nici nu există.

Am mai venit și a doua zi, iar a treia zi deja am furat-o. Eram mai mare ca ea cu vreo 13 ani și încă însurat, nu știu cum de mi-au dat-o părinții ei. Până la urmă, după vreo doi ani am reușit să divorțez și a doua zi m-am căsătorit cu ea.

Mi-a făcut și doi băieți foarte frumoși. A fost o iubire foarte mare între noi, o pasiune nebună, deși eu i-am cam distrus nervii și viața. Plecam des în străinătate, eram prea orgolios. Nu ascultam de nimeni și ea n-avea ce să-mi facă. Era îngrozitor să stai acasă cu doi copii, fără să știi dacă ți se mai întoarce sau nu bărbatul”, povestea regretatul cascador.

Cele mai cunoscute filme în care a jucat Szobi Cseh:

Dacii (1967) – debut

Împușcături pe portativ (1967) – Sportivul Die Lederstrumpferzählungen

Mihai Viteazul (1971)

Un comisar acuză (1974)

August în flăcări (1973) – film TV

Buzduganul cu trei peceți (1976) – Preda Buzescu

Profetul, aurul și ardelenii (1978)

Burebista (1980)

Pruncul, petrolul și ardelenii (1981)

Grăbește-te încet (1981)

Trandafirul galben (1982) – Buză de iepure

Ochi de urs (1983)

Misterele Bucureștilor (1983) – Buză de iepure

Masca de argint (1985) – Buză de iepure

Colierul de turcoaze (1986) – Buză de iepure

Totul se plătește (1987) – Buză de iepure

Martori dispăruți (1988)

Doi haiduci și o crâșmăriță (1993)

Inimă de țigan (2007) – serial TV – Sanyi