Lovitura dată de regizorul Dan Chișu la masa de poker. Suma impresionată câștigată în finalul anului

Zilele trecute, Paul Adrian Runcan s-a clasat pe locul secund la turneul de poker EPT Praga, încasând un premiu de 900.000 de euro. În cadrul aceleași competiții, la masa finală a ajuns şi cunoscutul regizor Dan Chişu, care a pus mâna pe un premiu de 106.050 de euro.

Mare amator al jocului de poker, acesta a ajuns cu premiul de la Praga la câștiguri totale5 de 1.684.226 dolari, potrivit site-ului de specialitate hendonmob.com. Regizorul se află pe locul 7 în clasamentul românilor, cel mai mare premiu obținut de el într-un singur concurs fiind de 198.112 de dolari.

Regizorul Dan Chișu, ”nașul” actorilor

"Am o glumă preferată: la masa de poker toți sunt actori. Păcat pentru ei că au dat de un regizor", glumește Dan Chișu când vine vorba despre poker. Omul de film a povestit în trecut și cum a devenit pasionat de această disciplină. "Am început să învăț poker din orgoliu. Era frustrant să mă atragă jocul, dar să nu știu să îl joc. Așa că m-am pus pe treabă. La început eram locul 1.100 în România, iar până acum nu mult timp am fost locul 1 pe țară”.

Dan Chișu spune că pokerul nu ține numai de noroc. "Lumea are impresia că este un joc de noroc. E adevărat, contează și norocul, dar la LOTO există un campion mondial? Nu! La poker, da. E clar că este mai mult decât noroc. Profesioniștii scad până la 0,5 la sută nevoia de noroc. Trebuie să-ți joci poziția, cartea, dar și adversarul".