Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
Legenda tenisului Bjorn Borg spune că ia viaţa „zi cu zi, an cu an” după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată „extrem de agresiv”. A câştigat şase titluri la Roland Garros între 1974 şi 1981 şi cinci titluri la Wimbledon între 1976 şi 1980.

Legenda tenisului Bjorn Borg FOTO: X
Suedezul în vârstă de 69 de ani a anunţat vestea în ultimul capitol al autobiografiei sale, afirmând că boala se află „în stadiul cel mai avansat”, dar că va „lupta în fiecare zi ca şi cum ar fi finala de la Wimbledon”. 

Fostul număr unu mondial Bjorg a câştigat 11 titluri de Grand Slam, inclusiv cinci titluri consecutive la Wimbledon, înainte de a se retrage în mod neaşteptat la vârsta de 25 de ani.

Suedezul se află în remisie, după ce a suferit o operaţie în 2024, dar a descris diagnosticul ca fiind „dificil din punct de vedere psihologic”.

„Am vorbit cu medicul şi mi-a spus că este foarte, foarte grav. Mi-a spus că am aceste celule canceroase latente și că va fi o luptă în viitor. La fiecare şase luni mă duc să fac teste. Am făcut ultimul test acum două săptămâni. Este ceva cu care trebuie să trăiesc”, a declarat Borg pentru BBC. 

Borg și-a trecut în palmares alte 11 titluri de Grand Slam

Borg a câştigat şase titluri la Roland Garros între 1974 şi 1981 şi cinci titluri la Wimbledon între 1976 şi 1980. 

Finala sa din 1980 împotriva rivalului american John McEnroe, când salvat şapte puncte într-un meci epic de aproape patru ore, este considerată una dintre cele mai bune partide de tenis din toate timpurile. 

Legenda tenisului Bjorn Borg FOTO: X
„Această finală a fost cea mai satisfăcătoare partidă pe care am jucat-o vreodată. A avut de toate”, a declarat Borg.

Rivalitatea dintre cei doi a fost supranumită „Foc şi Gheaţă”, McEnroe fiind predispus la izbucniri aprige pe teren, iar Borg abia dacă arăta vreo urmă de emoţie în timpul unui meci.

Citește și: File de istorie. Ziua în care Bjorn Borg a fost înfrânt: cum a fost „ucisă“ în faşă tentativa sa de revenire în 1991

McEnroe a pus capăt dominaţiei lui Borg la Wimbledon în finala din 1981 şi l-a învins în finala US Open două luni mai târziu. S-a retras la scurt timp după înfrângerea de la New York.

Legenda tenisului Bjorn Borg FOTO: X
„Ne respectam foarte mult. Ne luptam să fim cei mai buni din lume. Pentru a face asta, nu poţi fi cel mai bun prieten.”, a spus Borg despre rivalitatea sa cu McEnroe şi Jimmy Connors.

Relațiile dintre ei s-au schimbat acum, însă: „Eu şi John suntem prieteni foarte buni. Ne vedem, ieşim la cină, vorbim despre tenisul de astăzi. Nu vorbim niciodată despre meciurile vechi.”

Borg a câştigat 66 de titluri la simplu, a petrecut 109 săptămâni pe primul loc în clasamentul mondial şi a obţinut un record de 41 de victorii consecutive la Wimbledon.

Retragerea sa la 25 de ani, o vârstă la care jucătorii de tenis încep să atingă apogeul carierei, a fost un şoc pentru lumea sportului.

 „M-am săturat. Mi-am pierdut interesul şi motivaţia. Dacă aş fi ştiut ce urma să se întâmple în anii următori, aş fi continuat să joc tenis”, a adăugat el. 

Fostul mare jucător de tenis Bjorn Borg, 69 de ani, a descoperit că suferă de o boală teribilă, cancer de prostată, informație conținută în autobiografia sa, „Heartbeats”, care va fi lansată pe 18 septembrie. 

În 1980, suedezul s-a căsătorit cu românca Mariana Simionescu. Povestea de dragoste dintre Mariana Simionescu și Bjorn Bjorg și-a croit drum până pe marile ecrane, în filmul “Borg versus McEnroe”. Căsătoria, oficializată pe 24 iulie 1980, a durat patru ani.

