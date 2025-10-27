Latura ascunsă a prințesei Diana, dezvăluită de fostul ei secretar de presă: „Te «îngheța» complet”

search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
La 28 de ani de la moartea prințesei Diana, apar noi mărturii despre personalitatea ei complexă. Considerată o figură a compasiunii și eleganței, Diana avea și momente de retragere emoțională și rigiditate, povestesc foști colaboratori de la Palatul Buckingham.

Prințesa Diana avea momente de rigiditate FOTO: Profimedia
Prințesa Diana avea momente de rigiditate FOTO: Profimedia

Prințesa Diana rămâne una dintre cele mai iubite și admirate figuri publice ale secolului XX, celebrată pentru naturalețea, empatia și carisma ei. Însă în spatele imaginii perfecte se ascundea o latură mult mai complicată, povestește Dickie Arbiter, fost secretar de presă al Familiei Regale, care a colaborat îndeaproape cu Diana timp de cinci ani, potrivit publicației Radar Online.

Am avut ocazia să o cunosc și, făcând asta, am început să înțeleg ce fel de persoană era”, spune Arbiter în memoriile sale, „On Duty With the Queen”. „Pe scurt, era complicată. Era în regulă când lucrurile mergeau cum voia ea. Dar dacă apărea ceva neașteptat, ceva care contrazicea ceea ce voia, atunci te «îngheța» complet și te lăsa să fierbi până decidea să te primească iar în cercul ei”.

Potrivit lui Arbiter, aceste perioade de distanțare puteau dura „zile sau chiar săptămâni” și nimeni nu era ferit de ele. „Am învățat să nu o iau personal”, mărturisește el.

„Extraordinară în public, tensionată în privat”

Foști angajați ai Palatului confirmă această dualitate. Diana putea să „lumineze o încăpere” atunci când camerele erau pornite, dar în spatele ușilor închise trăia o presiune emoțională intensă.

Avea o abilitate extraordinară de a capta o încăpere când era filmată, dar în privat era adesea tensionată”, spune un fost consilier regal. „Voia ca lucrurile să fie făcute într-un anumit fel, iar dacă cineva o contrazicea, chiar și ușor, devenea brusc distantă”.

Un episod relatat de Arbiter ilustrează perfect acest comportament. Într-o perioadă în care echipa națională de fotbal a Angliei suferise o înfrângere importantă, Arbiter a sugerat anularea unei recepții planificate la Palat. Diana a refuzat să schimbe programul și, după discuție, nu i-a mai vorbit două săptămâni.

Intensă, implicată, uneori imprevizibilă

Cei care au lucrat cu ea o descriu ca femeie profund emoțională, pasională și dedicată, uneori până la extrem.

Când se implica într-un proiect, o făcea complet. Această intensitate era o parte din strălucirea ei, dar o putea face și imprevizibilă. Nu suporta să i se spună ce să facă sau să fie constrânsă de reguli regale”, spune un fost membru al echipei ei.

Cu toate acestea, colaboratorii subliniază că Diana era, fără îndoială, o profesionsită desăvârșită. „Era caldă, carismatică, apropiată. Avea un talent natural de a cuceri publicul, ca și cum făcuse asta toată viața”, afirmă Arbiter.

O moștenire care continuă

Experții în monarhie consideră că aceste relatări nu îi afectează imaginea, ci o fac mai reală și mai apropiată. „Diana combina empatia profundă cu o forță interioară remarcabilă. Era vulnerabilă și puternică în același timp, o contradicție care a captivat oamenii”, spune un specialist în istoria Familiei Regale.

Astăzi, moștenirea ei continuă prin cei doi fii ai săi, prințul William și prințul Harry, care au preluat atât angajamentul ei față de cauze umanitare, cât și modul direct și personal de a se raporta la public.

