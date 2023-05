Iulia Albu, alături de iubitul ei la America Express. Dezvăluiri neașteptate despre Mike

Iulia Albu participă alături de iubitul ei, Mike, la America Express - Drumul Soarelui. Criticul de modă a vorbit despre partenerul ei, făcând unele dezvăluiri, făcând un joc de cuvinte cu referire la profesia lui.

Anunțul l-a făcut pe rețelele de socializare, unde a scris că este pregătită să treacă prin această experiență, despre care crede că va fi de neuitat, pentru amândoi.

De asemenea, a scris despre iubitul ei că „nu-i cântă în strună”, făcând, în realitate, un joc de cuvinte.

„Este oficial #teamMAIIA America Express începe acum! El este Mike și, chiar dacă îmi cântă la vioară nu întotdeauna îmi cântă și în strună. My partner in craziness and life. Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează”, a scris criticul de modă pe rețelele de socializare. Iulia Albu a explicat, apoi, de ce a răspuns afirmativ la invitație.

„America Express putea primi un singur răspuns din partea mea: un mare DA! De ce acum? Pentru că acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special guest Asia Express”, a mai scris ea.

Nu se simte pregătită

De asemenea, artista a dezvăluit că nu se simte „pregătită”, dar avertizează publicul pentru ce va urma.

„Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți! Vom descoperi locuri și oameni noi, lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu, cât și în noi înșine. Suntem aici pentru experiența completă!”

Și iubitul Iuliei a povestit cum a primit propunerea vedetei

„Când Iulia mi-a lansat provocarea de a o însoți în America Express, am știut clar care va fi răspunsul meu. În fond, nu aveam cum să o las singură în această aventură. Iulia este curajoasă și determinate, dar, la finalul zilei, este ca un copil mic care are nevoie constantă de atenție și afecțiune. Așadar, America Express începe acum! Și cu mine, aparent!”