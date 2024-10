Dorința pe care Aurel Pădureanu i-a îndeplinit-o Iuliei Albu. De ce le-a refuzat pe colegele Corneliei Catanga

Solistul de romanțe Aurel Pădureanu i-a îndeplinit Iuliei Albu o mare dorință, dăruindu-i vedetei rochia roșie de țigancă a Corneliei Catanga, o piesă vestimentară pe care și-o doreau însă și câteva colege ale regretatei cântărețe de muzică lăutărească.

Iulia Albu, avocat și fashion editor, a intrat în posesia unei superbe rochii de petrecere, în care a cântat, ani la rând, Cornelia Catanga. Soțul artistei a povestit, exclusiv pentru Click!, despre decizia sa.

S-a întâmplat după ce, în urmă cu câteva zile, solistul de romanțe Aurel Pădureanu a promis, prin intermediul Click!, că îi va dărui Iuliei Albu superba rochie pe care și-o dorea atât de mult în colecție și pentru care ar fi fost dispusă să plătească o sumă frumoasă de bani, potrivit declarațiilor ei de pe Instagram.

„Nu am vrut să dau rochia colegelor Corneliei”

Aurel Pădureanu i-a înmânat personal Iuliei atât rochia roșie, cât și acordeonul Corneliei Catanga.

„I-am făcut-o cadou, nu i-am cerut bani pe ea, deși ea ar fi vrut să îmi plătească. I le-am dus eu personal, într-o locație superbă, acolo ne-am întâlnit. Mi-a spus că o s-o poarte la un eveniment special. Nu am vrut să dau rochia colegelor Corneliei, multe ar fi vrut-o. Am simțit că e mai bine să i-o dăruiesc Iuliei Albu, pentru că este o mare colecționară de obiecte care au aparținut oamenilor cu notorietate, iar Cornelia a fost o personalitate în muzica lăutărească. Rochia este foarte veche, are vreo 50 de ani vechime, singură și-a lucrat-o”, a declarat Aurel Pădureanu, exclusiv pentru Click!.

Cortelia Catanga, răpusă de Covid-19

Amintim că celebra aristă Cornelia Catangă a murit din cauza Covid, pe 26 martie 2021, la numai o zi de la internarea în spital. Cu câteva zile înainte, postase pe Facebook un mesaj în care îşi îndemna fanii să se roage pentru sănătatea prietenului ei, Nelu Ploieşteanu.



Și starea acestuia s-a agravat, în acelaşi timp cu cea a altei mari artiste, Gabi Luncă. Cei doi s-au stins din viaţă în aceeaşi zi, pe 2 aprilie. Toţi trei şi-au lăsat în urmă familiile îndurerate şi mai ales neîmpăcate de ideea unor slujbe religioase restrânse, impuse de condiţiile pandemiei.