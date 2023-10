Irinel Columbeanu își plătește cazarea la azil din donații de la necunoscuți. „Ar fi trebuit să mă abțin de la multe cheltuieli”

Irinel Columbeanu este proaspăt pensionar și s-a mutat în urmă cu două săptămâni la un azil de bătrâni, același unde a stat în ultimii ani de viață și tatăl său.

Ajuns la fundul sacului și cu problema de sănătate, Irinel Columbeanu a decis să facă un pas în viața lui, găsindu-și adăpost la un azil din București unde a stat și tatăl său.

Proprietarul azilului este un cunoscut al lui Columbeanu, care i-a făcut o reducere consistentă, având în vedere situația financiară a celui care odată învârtea banii cu furca.

Costurile cu azilul provin și din donațiile unor prieteni ai lui Columbeanu.

La fel ca în cazul Zinei Dumitrescu, fostul miliardar nu are posibilitatea să acopere cheltuielile lunare, care se ridică la 3.000-4.000 de lei. Așteaptă să încaseze prima lui pensie care vine abia luna viitoare.

„În primul rând, am făcut o reducere pentru toate costurile dânsului la noi. Ne cunoaștem de mult timp, suntem buni prieteni. Mai departe, la noi va sta cât timp crede dânsul. Are o pensie mică, nu una mare, dar sunt sigur că toți prietenii lui și toate cunoștințele îi vor întoarce toate aceste lucruri bune pe care și el le-a făcut pentru ei de-a lungul timpului. Cu siguranță, totul va merge bine. Am observat, în ultimele zile, că am primit multe telefoane de la persoane ce vor să facă donații pentru dânsul”, a declarat Ion Casian,patronul azilului, conform spynews.ro.

Irinel Columbeanu este și proaspăt pensionar și a declarat recent că „ar fi trebuit să mă abțin de la multe cheltuieli făcute, dar nu îmi pare rău”.

Fostul om de afaceri a spus că vrea să lanseze și o carte.

„Eu cred că voi reuși, trebuie să mă mai gândesc la titlu, dar o carte nu începe până la urmă cu titlu, se termină cu el. Dacă Cel de sus așa va considera că e mai bine pentru mine, să apară o doamnă, dacă nu eu tot zic că va fi bine pentru mine”, a mai mărturisit Irinel Columbeanu.

El a mai recunoscut că nu se gândea că va ajunge vreodată la azil, însă nu îi pare rău că s-a întâmplat așa. „Nu mi-a trecut prin gând niciodată că voi ajunge într-un centru pentru seniori, dar eu nu consider că e vreo decădere sau vreo problemă, ci cred că așa a vrut Dumnezeu. Nu doar cu asta, cu toate care mi s-au întâmplat. Până la urmă a fost mai bine așa și pentru mine, și pentru Irina, și pentru Monica, cred eu”, a povestit Irinel Columbeanu.